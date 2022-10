Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bremen (ots) - Facebook vernetzt nicht nur Menschen weltweit, sondern versorgtauch Cyber-Kriminelle mit den Daten der oftmals unbedarften Nutzer:innen. ImZuge des jüngsten Datenlecks, das im April 2021 bekannt wurde, tauchten in einemHacker-Forum sensible Daten von rund 533 Mio. Facebook-User:innen auf - etwasechs Mio. Datensätze stammen dabei von deutschen Nutzer:innen. DieVerbraucherrechtskanzlei rightmart Rechtsanwälte (http://www.rightmart.de/)fordert Schadensersatz für Betroffene und sichert diese vor zukünftigemDatenmissbrauch infolge der Panne ab.Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Geschlecht, Geburtsdatum, Handynummer, Berufund Beziehungsstatus: Sensible Daten, die sicherlich nicht in irgendwelcheöffentliche Foren gehören - schon gar nicht in die Hände von Hackern, die dieseDaten für täuschend echte Betrugsmaschen missbrauchen. Die jüngste Datenpannedes Social Media-Riesen Facebook ist die bislang folgenreichste, wenn auch nichtdie Erste. Bereits im März 2018 sammelte das Datenanalyse-Unternehmen CambridgeAnalytica über eine Facebook-Anwendung die Daten von 87 Millionen User:innen.Nur wenige Monate später, im September 2018, griffen IT-Entwickler:innen auf dieFotos von rund sieben Mio. Facebook-Nutzer:innen zu. "Diese Vorfälle zeigen,dass sich Facebook nach wie vor aktuell geltenden Sicherheitsstandardsentzieht", weiß Jan-Frederik Strasmann, Managing Partner und Rechtsanwalt mitIT-Fokus bei der Verbraucherrechtskanzlei rightmart Rechtsanwälte.Allein die Sorge vor Datenmissbrauch rechtfertigt SchadensersatzDeutschland- sowie auch EU-weit regelt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)die Verarbeitung personenbezogener Daten - und liefert strenge Vorgaben. InZusammenhang mit dem Facebook-Datenleck kommen hierbei insbesondere Artikel 34und 82 DSGVO zum Tragen. Letzterer ist für die Erfolgsaussichten bei einemVorgehen gegen Facebook entscheidend, wie Strasmann erklärt: "Der Artikelbesagt, dass allein die Sorge, mit den persönlichen Daten könnte Schadenangerichtet werden, ausreicht, um einen Schadensersatzanspruch geltend machen zukönnen." Denn per Definition handelt es sich dabei um einen immateriellenSchaden. Artikel 34 DSGVO wiederum bezieht sich auf dieBenachrichtigungspflicht: Nicht nur muss derjenige, der Daten erhebt, auch Sorgetragen, dass diese sicher sind (Artikel 5 DSGVO). Ist es dennoch zu einemDatenleck gekommen, das ein hohes Risiko für das Persönlichkeitsrecht birgt, istlaut Artikel 34 der bzw. die Betroffene aber unverzüglich darüber zuinformieren."Das hat Facebook allerdings versäumt. Für Betroffene ergibt sich auch hierausein Anspruch auf Schmerzensgeld", so Rechtsanwalt Strasmann. Wie hoch dieser