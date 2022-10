Walgreens Boots Alliance erwartet sinkenden Gewinn - 2021/22 besser als gedacht

DEERFIELD (dpa-AFX) - Die US-Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem sinkenden Gewinn. In den zwölf Monaten bis Ende August 2023 dürfte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) zwischen 4,45 und 4,65 US-Dollar (4,59 bis 4,79 Euro), teilte das Unternehmen am Donnerstag in Deerfield (US-Bundesstaat Illinois) mit. Das wäre weniger als im abgelaufenen Geschäftsjahr. Analysten rechnen bislang im Schnitt mit einem Wert in der unteren Hälfte der Spanne. Im Geschäftsjahr 2021/22 schnitt das im Dow Jones notierte Unternehmen besser ab als erwartet.

So legte das bereinigte Ergebnis je Aktie um 2,5 Prozent auf 5,04 Dollar zu. Ohne die Folgen des starken Dollar wäre das Plus noch etwas besser ausgefallen. Allerdings knickte die Kennziffer im Schlussquartal deutlich ein. Grund dafür war das überdurchschnittlich gute Ergebnis im Vorjahreszeitraum, als Walgreens Boots Alliance noch stark von dem Geschäft mit Corona-Impfungen profitiert hatte. Erschwerend kamen im vierten Geschäftsquartal deutlich schwächere Geschäfte der konzerneigenen Online-Apotheke AllianceRx Walgreens hinzu.

In den USA ging der Apothekenumsatz um knapp neun Prozent zurück. Der Konzernerlös knickte um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 32,4 Milliarden US-Dollar ein. Damit schnitt das Unternehmen aber immer noch besser ab als von Experten geschätzt. Auf Jahressicht blieb der Umsatz mit knapp 133 Milliarden Dollar praktisch konstant. Der Gewinn zog um circa 70 Prozent auf etwas mehr als 4,3 Milliarden Dollar an. Am Finanzmarkt wurden die Zahlen und der Ausblick zunächst positiv aufgenommen: Die zuletzt strauchelnde Aktie legte vorbörslich um fast fünf Prozent zu./ngu/stw

Die Walgreens Boots Alliance Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +4,41 % auf 34,35EUR an der Börse Tradegate.