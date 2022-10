STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Call auf Uranproduzenten gefragt

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Cameco (WKN MD7CTC)

Seit gestern Nachmittag steigen die Anleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf den Uranproduzenten Cameco ein. Cameco hatte gestern zusammen mit Brookfield Renewable Partners die Übernahme der Westinghouse Electric Company angekündigt. Westinghouse wird mit 7,875 Milliarden US-Dollar bewertet. Zur Finanzierung wird Cameco u. a. eine Kapitalerhöhung durchführen. Mit Bekanntgabe der Übernahme gab die Aktie von 26,50 Euro auf rund 23 Euro nach. 2. Knock-out-Call auf Bayer (WKN MA3JF1)

Ein Knock-out-Call auf Bayer wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Der Life-Science Konzern hat den Verkauf des Geschäftsbereichs Enviromental Science für 2,6 Milliarden Euro an die Beteiligungsgesellschaft Cinven abgeschlossen. Mit den Einnahmen sollen die Nettofinanzschulen reduziert werden. Die Bayer-Aktie legt 1,2% auf 49,80 Euro zu. 3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA96E6) Der seit einigen Monaten sehr rege gehandelte Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom wird im bisherigen Handelsverlauf von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Der Basispreis der Deutschen Telekom Aktie liegt mit 19,75 Euro knapp oberhalb des Jahreshochs von 19,62 Euro. Der Optionsschein läuft bis Juni 2023. Die T-Aktie notiert heute, entgegen dem Markttrend, mit 17,68 Euro leicht im negativen Bereich.

Euwax Sentiment Index

Der EUWAX Sentiment zeigt sich wie bereits gestern, sehr schwankungsfreudig. Als der DAX zu Handelsbeginn in Richtung 12.100 Punkte fiel, setzten die Stuttgarter Derivateanleger offenbar auf einen wieder steigenden DAX. Mit den anziehenden Notierungen im DAX änderten die Derivateanleger ihre Meinung und gehen wieder von einem fallenden Index aus.

