Social Kampagnen neu gedacht Performance Design hält Einzug im deutschen Mittelstand (FOTO)

Köln (ots) - Wer als mittelständisches Unternehmen neue Kunden erreichen möchte,

der muss auch über Social Media seine Werbung schalten. Dabei ist Facebook

weiterhin die reichweitenstärkste Plattform und bietet sowohl B2C- als auch

B2B-Unternehmen einen effektiven Marketingkanal. Im größten sozialen Netzwerk

weltweit, mit 47 Millionen Nutzer:innen allein in Deutschland, finden

Unternehmen wichtige Kontaktpunkte für die effiziente Aussteuerung ihrer

Werbebotschaften. Dank effizientem Targeting und mit einer gut durchdachten

Werbestrategie erreicht der Mittelstand mit Facebook-Ads gezielt Kunden und

reduziert Streuverluste. Dafür bedarf es jedoch entsprechender Expertise, die

gerade im Mittelstand nicht automatisch vorhanden ist. Unternehmen wie der

Arzneimittelkonzern MEDICE und die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG setzen

deshalb auf die Unterstützung von ADBAKER, um den Einstieg in das Social Media

Advertising zu meistern.



"Performance Design" von Anfang an mitdenken