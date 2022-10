Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) -- Europa droht das Erneuerbare-Energien-Paradoxon: Die EU sollte ihreAbhängigkeit von russischem Gas nicht gegen eine Abhängigkeit beiSchlüsselkomponenten für die Energiewende ersetzen- Erforderlich ist ein schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien und höhereInvestitionen in grüne Schlüsseltechnologien- Um die Unabhängigkeit von russischen Energielieferungen und dieElektrifizierung der Wirtschaft zu erreichen, sind bis 2027 weitereInvestitionen von 210 Milliarden Euro nötigCapgemini (https://www.capgemini.com/de) hat die 24. Ausgabe des jährlichenWorld Energy Markets Observatory (WEMO) (https://bit.ly/3ekEPcd) veröffentlicht,der in Zusammenarbeit mit De Pardieu Brocas Maffei (http://www.de-pardieu.com/), Vaasa ETT (http://www.vaasaett.com/) und Enerdata (https://ots.de/jOCW1T)erstellt wurde. Dem Report zufolge ist es dringend notwendig, eine Balancezwischen zwei gleichermaßen wichtigen Erfordernissen herzustellen: derVersorgungssicherheit mit bezahlbarer Energie und dem Kampf gegen denKlimawandel. Der diesjährige WEMO untersucht, wie dieses Gleichgewicht durch dieKombination von kurzfristigen Maßnahmen und langfristigen Entscheidungenerreicht werden kann. Diese betreffen etwa die Reform der Energiemarktdesign,nachhaltige Energieversorgung und attraktive Finanzierungskonditionen fürlangfristige klimafreundliche Investitionen.Guido Wendt, Head of Energy & Utilities bei Capgemini Invent in Deutschland,sagt: "In den letzten Jahren lag die Aufmerksamkeit stärker auf dem Klimaschutzals auf der Energiesicherheit. Die aktuelle Krise bietet für die globalenEnergiemärkte und Regierungen die Chance, beide Themen gemeinsam voranzubringen.Indem wir jetzt Energiesparmaßnahmen sowie Solar- und Windkraftanlagen fördernund parallel die bislang größten Klimaschutzpakete effektiv umsetzen, können wirbedeutende Fortschritte in beiden Bereichen zugleich erzielen."Die Energiekrise durch Einsparungen und Gasspeicherung kurzfristig entschärfenInfolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat das langjährigeRisiko, das die Abhängigkeit Europas von russischem Gas darstellt, eine Zäsurerreicht. Diese Abhängigkeit insbesondere Deutschlands hatte sich in den letztenzwei Jahrzehnten durch den Rückgang der europäischen Gasproduktion und denAnstieg des Gasverbrauchs erhöht. Sie wurde zusätzlich verschärft durch dieNotwendigkeit, die Treibhausgasemissionen auf dem Weg zu Net Zero zu reduzieren,sowie durch die Stilllegung von Kernkraftwerken nach der Reaktor-Katastrophe vonFukushima.Angesichts des erzwungenen Umstiegs Europas von russischem Gas wird die