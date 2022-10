STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundes-/Staatsanleihen

Aus der vergangenen Handelswoche verabschiedete sich der Euro-Bund-Future mit 137,68 Prozentpunkten. In die neue Woche startete er fast unverändert mit 137,63 Prozentpunkten, sank dann aber im weiteren Verlauf bis Dienstagnachmittag auf 135,96 Prozentpunkte. Bis Mittwochmittag setzte sich die fallende Tendenz bis auf 135,59 Prozentpunkte fort. Hieraus ergibt sich eine Rendite von 2,39% für die zehnjährige Bundesanleihe. In der Vorwoche lag die Rendite mit 1,95% deutlich tiefer. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe konnte ebenfalls zulegen und liegt inzwischen bei 2,41%, während sie in der Vorwoche noch bei 2,13% lag.

Anlegertrends

Deutsche Bahn nimmt für 20 Jahre Kapital auf

Die Deutsche Bahn nimmt über eine zum 13.10.2042 fällige Anleihe (WKN A30VUV) Fremdkapital auf. Das Emissionsvolumen beträgt 500 Millionen Euro, der Zinssatz ist mit 3,875% festgelegt. Dabei erfolgen die Zinszahlungen im jährlichen Turnus und erstmalig am 13.10.2023. Sowohl der Mindestbetrag der handelbaren Einheit als auch die kleinste übertragbare Einheit belaufen sich auf 1.000 Euro. S&P vergibt für die Deutsche Bahn ein Langfristrating von AA- mit stabilem Ausblick.