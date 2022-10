"Allzeithoch" Weltweit eine halbe Million neu installierte Roboter (FOTO)

Frankfurt (ots) - +++World Robotics Report 2022 veröffentlicht+++



Die Zahl der weltweit neu installierten Industrie-Roboter stieg im Jahr 2021 auf

ein Allzeithoch von 517.385 Einheiten. Das Wachstum erreichte damit ein Plus von

31 % im Vergleich zum Vorjahr. Dieses Ergebnis übertrifft den

Installationsrekord aus dem Jahr 2018 um 22 %, der vor der Pandemie aufgestellt

wurde. Die Gesamtzahl der in den Fabriken weltweit installierten

Industrie-Roboter erreicht mit rund 3,5 Millionen Einheiten ebenfalls einen

neuen Höchststand. Das berichtet die International Federation of Robotics mit

der Veröffentlichung des "World Robotics 2022" Jahrbuchs.



"Der Einsatz von Robotik und Automation nimmt mit rasanter Geschwindigkeit zu",

sagt Marina Bill, Präsidentin der International Federation of Robotics.

"Innerhalb von sechs Jahren haben sich die jährlichen Roboterinstallationen mehr

als verdoppelt. Wie unsere jüngsten Statistiken zeigen, stieg diese Zahl 2021 in

allen wichtigen Abnehmerbranchen stark an, obwohl die Produktion durch

Unterbrechungen von Lieferketten sowie weitere lokale oder regionale Faktoren

eingeschränkt wurde."