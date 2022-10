Die heutigen Daten zur Inflation sind der nächste Schock für die Märkte - vor allem die Kernrate (ohne Nahrung und Energie) war höher als erwartet. Das liegt vor allem am Komplex "Shelter", der für knapp ein Drittel der gesamten Inflations-Berechnung steht: die owner´s equivalent rent mit dem größten Anstieg seit dem Jahr 1990 treibt die Kerninflation auf den höchsten Stand seit dem Jahr 1982. Also eine einzige Katastropge für die Märkte? Vielleicht. Aber die Finanz-Entscheider in London und Washington werden immer nervöser durch die Turbulenzen am Anleihemarkt, die System-relevante Investoren aus der Bahn werfen kann mit einem dann folgenden Lehman-Effekt. Ist es ein Zufall, dass der britische Finanzminster nach Washington gereist ist und dort auf eine US-Finanzminsterin Janet Yellen trifft, die gestern erstmals klar machte, dass sie wirklich besorgt sei? Eher nicht..

Hinweise aus Video:

