Kostenentlastung auch für Heizöl und Holzpellets nötig / DEPV und en2x reagieren auf Gaspreisbremse

Berlin (ots) - Verbraucher, die nicht leitungsgebundene Energieträger wie Heizöl

oder Holzpellets zur Wärmegewinnung nutzen, dürfen in Deutschland gegenüber den

von der staatlichen Preissenkung profitierenden Erdgas- und Fernwärmekunden

nicht benachteiligt werden. Das fordern der en2x - Wirtschaftsverband Fuels und

Energie und der Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV). Beide Verbände

reagieren damit auf aktuelle Vorschläge der von der Bundesregierung eingesetzten

Kommission "Gas und Wärme".



"Sollten diese Pläne umgesetzt werden, würden für Haushalte, die sich durch

Heizöl oder Holzpellets mit Wärme versorgen, gegenüber der subventionierten

Erdgas- oder Fernwärmeheizung jährlich Mehrkosten in Höhe von mehreren hundert

Euro anfallen", unterstreicht en2x-Hauptgeschäftsführer Adrian Willig. "So

begrüßenswert die Entlastung der Menschen auch ist, sie darf nicht zu solchen

Ungleichbehandlungen führen."