München (ots) - Der letzte Preissprung setzt ganz Deutschland zu, doch aktuellmüssen Autofahrerinnen und Autofahrer in großen Teilen von Norddeutschland beimTanken am tiefsten in die Tasche greifen. So werden laut heutiger ADACAuswertung der Kraftstoffpreise in den 16 Bundeländern in Bremen 2,159 Euro füreinen Liter Diesel fällig. Super E10 ist in Schleswig-Holstein mit 1,977 Europro Liter am teuersten. Insgesamt ist das Tanken im Saarland derzeit amgünstigsten: E10 gibt es hier für 1,883 Euro je Liter, Diesel kostet im Schnitt2,091. Hier ist nur Hamburg mit 2,090 Euro einen Hauch billiger.Etwas normalisiert hat sich die Lage in Bayern, das jetzt im Mittelfeldrangiert. Die starken regionalen Aufschläge - zum Teil durch Transport- undRaffinerieprobleme begründet - sind verschwunden. Dadurch ist auch die zuletztextrem hohe Differenz von über 15 Cent zwischen teuerstem und günstigstemBundesland spürbar gesunken. Bei Super E10 beträgt diese 9,4 Cent zwischenSchleswig-Holstein und dem Saarland, beim Diesel 6,9 Cent zwischen Hamburg undBremen.Die Entwicklungen bei den Kraftstoffpreisen stellen für viele Menschen nebenallen anderen Preissteigerungen eine massive Belastung dar. Wer die gängigenSprit-Spar-Tipps befolgt und in der günstigsten Zeit zwischen 20 und 22 Uhrtankt, kann bares Geld sparen. Allein die Ersparnis beim Tanken kann mehr alszehn Cent je Liter betragen. Unkomplizierte und schnelle Hilfe bei der Suchenach der günstigsten Tankstelle in Nähe bietet die Smartphone-App "ADACSpritpreise". Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preisegibt es auch unter https://www.adac.de/tanken .Der ADAC hat für die heutige Untersuchung die Preisdaten von mehr als 14.000 beider Markttransparenzstelle erfassten Tankstellen ausgewertet und denBundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme vonheute, 11 Uhr, dar.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/5343893OTS: ADAC

