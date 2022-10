Leitbetriebe Austria und DOMI sense luden zu Juan Amadors Menü der Sinne!

Wien (ots) - "So ein Duft- und Kulinarikereignis der Superlative gehört

wiederholt - diesmal mit dem Zusatz der Exzellenz!" so Monica Rintersbacher,

Geschäftsführerin der Leitbetriebe Austria.



Unter dem Unternehmensmotto "Exzellenz vereint" luden Monica Rintersbacher,

Geschäftsführerin der Leitbetriebe Austria, und Michael Kriegler,

Geschäftsführer von DOMI sense, ausgewählte Geschäftspartner aus dem

Wirtschaftssektor zum "Menü der Sinne" - von und bei Stargastronom Juan Amador

in Döbling.





Der 3-Sternekoch begeisterte bereits zum zweiten Mal mit seinem extravaganten5-gängigen Menü, bei dem jeder Gang von einem eigens dafür kreierten DOMI senseAroma angekündigt und begleitet wurde. So unterstrich das Aroma Tomato Leavesgekonnt die besondere Note von Juan Amadors Petersfisch, serviert mit Muscheln,Tomaten und Sauce Bourride. Kulinarisch roch man bei der Mieral Taube auf. Dasbegleitende Aroma Mango Coriander verbreitete eine unvergleichliche Süße in derLuft, während man das berühmte Signature Dish genoss.Prominente Gäste und enge Geschäftspartner der Leitbetriebe Austria zeigten sichbegeistert über dieses innovative, kulinarische Erlebnis und freuten sichgemeinsam mit DOMI sense Geschäftsführer Michael Kriegler und seiner Ehefrau undGesellschafterin Lisa Kriegler über diesen unvergesslichen Abend.Die DOMI sense Diffusoren zierten mit ihrem edlen Design nicht nur den Eingangs-und VIP-Bereich, sondern sorgten dank ihrer smarten Technologie für eine perfektabgestimmte Beduftung der Räumlichkeiten mit dem erfrischenden Aroma Mint Lime."Ein himmlischer Abend, bei dem selbst die Engel herabgestiegen wären!"Toni Faber, Dompfarrer des Wiener Stephansdoms, war entzückt und überrascht:"Diese Kombination von Duft und herausragenden Gerichten kannte ich so nicht undumso begeisterter bin ich.""Einfach ein himmlischer Abend, bei dem selbst die Engel herabgestiegen wären",scherzte der Dompfarrer weiter.Uschi Simacek, CEO SIMACEK Holding, war beeindruckt: "Düfte in unserem Lebensind essentiell und ich habe sie bis jetzt meist in einem eher alltäglichenKontext wahrgenommen. Dieser Abend zeigte die Steigerung von ausgezeichneterKüche kombiniert mit innovativen Aromen. Einzigartig!""Es war eindrucksvoll, wie abgestimmt das Duftkonzept mit dem Restaurant und demMenü ist. Man kommt rein, wird von einer angenehmen Frische begrüßt, die dannnahtlos in das Kulinarikerlebnis übergeht. Kein Aroma stand sich oder demGericht im Weg, sondern konnte passend zu jedem Gang das volle Potenzialentfalten", so Denise Gugerell, Brand Managerin bei Lamborghini Frankfurt.Eugen Lamprecht, Mitglied der Geschäftsleitung von Schlumberger: "Gute Gerüche