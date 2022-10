Karora meldet Rekord-Goldproduktion von 38.437 Unzen für das dritte Quartal und übertrifft den bisherigen Produktionsrekord um 25 %

TORONTO, 13. Oktober 2022 - Karora Resources Inc. (TSX: KRR) (OTCQX: KRRGF) („Karora“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resource ... ) freut sich, für das dritte Quartal 2022 eine konsolidierte Rekord-Goldproduktion von 38.437 Unzen aus seinen Minen Beta Hunt und Higginsville im australischen Bundesstaat Western Australia bekannt zu geben. In der Produktion des dritten Quartals sind etwa 2.500 Unzen „Grobgold“ enthalten (siehe Karora-Pressemitteilung vom 18. August 2022). Wie bereits erwähnt, lassen sich die Grobgoldvorkommen bei Beta Hunt am besten als periodische Aufwärtsentwicklung der Minenproduktion beschreiben, wie sich in diesem Rekordquartal zeigte.

Die Goldverkäufe für das Quartal betrugen 35.513 Unzen. Der konsolidierte ungeprüfte Bargeldbestand von Karora belief sich zum 30. September 2022 auf 56 Millionen Dollar.

Paul Andre Huet, Chairman & CEO, kommentierte: „Das dritte Quartal war operativ sehr stark für Karora, insbesondere nach der Eingliederung der neu erworbenen Lakewood Mill in unseren Betrieb, die im August begann. In den ersten zwei Monaten, in denen wir zwei produzierende Mühlen besaßen, waren wir in der Lage, unsere Mischung aus Material aus der Mine Beta Hunt, den Untertageminen Aquarius und Two Boys in Higginsville, unserer Tagebaumine Spargos und einigen unserer niedrighaltigen übertägigen Halden zu optimieren. Folglich erzielten wir einen neuen vierteljährlichen Goldproduktionsrekord und übertrafen unseren vorherigen Rekord aus dem zweiten Quartal 2022 um beeindruckende 25 %. Ich möchte die Bemühungen unserer Mühlen- und Aufbereitungsteams würdigen, die diesen beeindruckenden Meilenstein auf Anhieb erreicht haben.

Wir waren auch sehr erfreut, im August eine zusätzliche Grobgoldentdeckung bekannt zu geben, die mit 2.436 Unzen zu unserem Rekordquartal beitrug. Wir freuen uns zwar über diese regelmäßigen Grobgoldinjektionen, wenn wir auf das Sedimentband stoßen, das bei Beta Hunt typischerweise Grobgold beherbergt, doch ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir auch ohne die zusätzlichen Unzen Grobgold ein Rekordquartal erzielt haben - ein Beweis für die Erfolgsbilanz der betrieblichen Leistungen, die wir in allen unseren Betrieben bei Karora erzielt haben.