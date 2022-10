Der Aufstieg von Soft-Rock Lithium-"Clay"-Bergbau

Vollbild / Weitverbreitete Lithiummineralisation in Tonstein auf Rocklands Lithium Butte Grundstück in Utah.

In der Vergangenheit hat der Präsident und Direktor von Rockland, Dr. Richard Sutcliffe, mehrere namhafte Projekte von der Exploration bis zur Produktion oder bis zur Übernahme durch große Minenunternehmen vorangebracht. Jetzt leiten er und CEO Mike England Rockland mit einem großartigen Team, um die Lithium-Clay-Grundstücke des Unternehmens in Utah in ähnlicher Weise voranzubringen, wie es zahlreiche Unternehmen im benachbarten Nevada bereits erfolgreich getan haben.

Vollbild

Wie in diesem Report gezeigt wird, gibt es im Westen der USA – allen voran in Nevada – eine Reihe großer Lithiumlagerstätten, die in Sedimenten vorkommen, typischerweise in weichem Ton(stein).

Wenn Sie die nördliche Grenze von Nevada nach Oregon überqueren, kann die größte bekannte Lithiumlagerstätte in den USA gefunden werden (und womöglich in ganz Nordamerika), die in Ton gelagert ist: McDermitt (1,8 Mrd. t @ 1370 ppm Li, die 13,3 Mio. t LCE enthalten, mit einem atemberaubenden In-situ-Wert von $1 Billion (bzw. 1000 Mrd.) USD bei einem Marktpreis von 75.200 USD/t LCE).

Wenn Sie die östliche Grenze von Nevada nach Utah überqueren, kann das größte Bertrandit-Erzvorkommen der Welt gefunden werden, Hand in Hand mit dem größten Berylliumproduzenten: Die Be Mine von Materion Corp. (NYSE: MTRN; Marktkapitalisierung: 1,7 Mrd. USD), die sich im produktiven Spor Mountain befindet: “Neben Fluorspar enthält der Spor Mountain Distrikt die weltweit größten wirtschaftlichen Lagerstätten von Beryllium und hat in der Vergangenheit Uran produziert.”



Vollbild / Rocklands Grundstücke liegen 185 km südwestlich von Salt Lake City, sind über Straßen erreichbar und verfügen dank der aktiven Berylliummine von Materion Corp. über eine hervorragende Infrastruktur mit Strom- und Bahnanschluss sowie nahegelegenen Gemeinden. Utah belegt Platz #3 der besten US-Minenstandorte auf der Liste des Fraser-Instituts für 2021

Die geologischen Gegebenheiten und die Geschichte des Vulkanismus und der Mineralisierung am Spor Mountain sind äußerst vielversprechend für lithiumreiche Tonsteineinheiten: “Feldspat- und montmorillonitische (Smektit-) Tonalterationszonen, einschließlich lithiumhaltigem trioktaedrischem Smektit, folgen dicht auf Berylliumerz und umschließen dieses...” (Quelle)

Spor Mountain weist eine ähnliche Geologie auf wie Nevadas Lithium-Hochburg im Clayton Valley, wo Albermarle Corp. Lithium aus Sole produziert und im vergangenen Jahr begann, seine Tonvorkommen zu untersuchen: “Darüber hinaus plant [Albemarle] im Jahr 2021 mit der Exploration von Ton zu beginnen und Technologien zu evaluieren, die die Rentabilität der Lithiumproduktion aus Tonressourcen in der Region beschleunigen könnten.”

Unmittelbar östlich der Silver-Peak-Mine von Albemarle, Nordamerikas einzigem Lithium-Sole-Betrieb (seit 1966 kontinuierlich in Betrieb), treibt Cypress Development Corp. seine Clayton Valley Lagerstätte voran, wo Lithium in Montmorillonit-Tonen vorkommt, die billiger zu verarbeiten sind als feuerfeste Tonminerale (z.B. Hectorit), die geröstet werden müssen und/oder einen höheren Säureverbrauch zur Freisetzung des Lithiums erfordern.



Vollbild / “Unsere frühen Arbeiten auf Lithium Butte zeigen, dass das Grundstück eine vulkanische Formation beherbergt, die eine einzigartige Ausstattung mit Leichtmetallen, einschließlich Lithium und Beryllium, aufweist. Diese Formation weist starke Ähnlichkeiten mit der miozänen Spor Mountain Formation auf, in der aktuell Be-Lagerstätten abgebaut werden. Unsere ersten Ergebnisse bei Lithium Butte deuten darauf hin, dass die Spor Mountain Formation möglicherweise weiter verbreitet ist als bisher angenommen und haben Rockland dazu veranlasst, seine Grundstücksposition in dieser Region erheblich zu erweitern.“ (Dr. Richard Sutcliffe, Rocklands Präsident am 4. August 4, 2022)

Rockland Resources Ltd. hat sich als Utahs führendes Lithium-Clay-Explorationsunternehmen positioniert.

• Vor kurzem, am 20. September, meldete Rockland eine bedeutende Vergrößerung seines Grundbesitzes auf 16.219 Hektar, ein bezirksweites Landpaket, das für Lithium-Clay- und -Sole-Lagerstätten in Frage kommt.

• Rocklands neu erworbene Claims enthalten Beryllium (Be)-Mineralisationen mit Gehalten von bis zu 4.810 ppm Be und grenzen an die produzierende Be-Mine von Materion Corp. an.

• Rocklands neu erworbene Fish Springs Flat-Claims “decken ein Gebiet ab, das als aussichtsreich für eine Lithium-Sole angesehen wird.” (Utah Geological Survey, 2020).

• Rocklands ursprüngliche Claims, das Lithium Butte Grundstück (4.460 Hektar; ca. 10 km östlich der neu erworbenen Claims), beherbergen hochgradige Lithiumgehalte in der primären vulkanischen Spor Mountain Beryllium-Tuff-Formation. Rockland besitzt eine anfängliche 90%-Beteiligung am ursprünglichen Lithium Butte Grundstück (60 Claims, 486 Hektar); die restlichen 10% werden von einem unabhängigen Dritten gehalten. Alle übrigen Claims wurden von Rockland abgesteckt und befinden sich zu 100% im Besitz des Unternehmens. Sowohl für das ursprüngliche Lithium Butte Grundstück als auch für alle Claims, die in diesem Gebiet erworben wurden, ist eine Nettoschmelzlizenzgebühr (“NSR”) von 1,5% an denselben unabhängigen Dritten zu entrichten.

• Die Alteration des Tonsteins bei Lithium Butte hat zu einer weiteren Anreicherung der Lithiumkonzentration geführt.

• Die von Rockland im Mai 2022 entnommenen Gesteinsproben und eine historische Datenbank (2010) deuten auf eine weit verbreitete Lithiummineralisation hin, die in Ton- oder Tonsteineinheiten aus vulkanischem Tuffstein vorkommt. Erste Gesteinsproben bei Lithium Butte erzielten am 29. Juni 2022 Lithiumgehalte von bis zu 4.080 ppm.

• Am 4. August meldete Rockland weitere Gesteinsproben-Ergebnisse, die signifikante Berylliumgehalte zwischen 1.790 und 4.810 ppm Be aufwiesen. Diese Proben enthalten auch anomales Lithium mit Gehalten zwischen 380 und 440 ppm. Die Proben mit Be-Mineralisation wurden in einem Ausbiss (“outcrop”) aus geschichtetem Tuff-Brekziengestein ca. 340 m ostsüdöstlich der Tonstein-Tuff-Brekzien-Proben entnommen, die zuvor gemeldete hohe Lithiumwerte zwischen 1.200 und 4.080 ppm Li enthielten.

• Anschließende Kanalproben (“channel sampling”) im Juli 2022 erzielten 25,2 m @ 1.388 ppm Li, inklusive 8 m @ 2.155 ppm und 0,7 m @ 3.540 ppm. Der beprobte Abschnitt stellt den oberen Teil der aussichtsreichen Einheit dar und die Mineralisation ist in der Tiefe offen.



Vollbild / Rockland entnahm vor kurzem zusätzliche Proben aus der tonalterierten Rhyolith-Tuffbrekzie, die bis zu 4.080 ppm Li ergab. Der Ausbiss weist eine geschätzte stratigrafische Mächtigkeit von mehr als 20 m auf und enthält mindestens 2 Abschnitte mit Tonsteinmineralisationen, die jeweils mehrere Meter mächtig sind. Die “Channel Sampling”-Proben wurden im gesamten stratigrafischen Abschnitt und entlang des Streichens in einem freigelegten Planierraupenschnitt entnommen. Insgesamt 24 zusätzliche Proben, einschließlich 20 Schlitzproben, wurden zur Analyse eingesandt (Laborergebnisse in Kürze erwartet!).

Dr. Richard Sutcliffe, Rocklands Präsident, kommentierte am 23. August 2022: “Diese Channel-Sampling-Ergebnisse sind eine hervorragende Bestätigung der ersten Gesteinsprobenergebnisse von diesem Projekt, die Rockland im Juni gemeldet hat. Wichtig ist, dass die Proben eine bedeutende stratigraphische Mächtigkeit der lithiumreichen Mineralisation auf dem Grundstück bestätigen. Um unser Explorationsprogramm voranzutreiben, haben wir vor kurzem ein Büro in Delta, Utah, eröffnet und sind dabei, eine Einrichtung zur schnellen Analyse von Gesteins- und Bodenproben mit einem LIBS (Laser Induced Breakdown Spectrometer) einzurichten. Diese Technologie wird es Rockland ermöglichen, schnell zusätzliche Explorations- und Bohrziele zu identifizieren. Wir freuen uns auf die Entwicklung dieses Programms zur Evaluierung regionaler lithiummineralisierter Tonsteinziele in der Basin and Range Province von Utah. Das Unternehmen steckt derzeit weitere Claims ab und wir werden weitere Details zum Grundstück bekannt geben, sobald die Absteckung abgeschlossen ist.”

Dr. Richard Sutcliffe, Rocklands Präsident, kommentierte am 22. September 2022: “Rockland hatte den Vorteil, bei der Akquisition von Lithiumexplorationsgrundstücken in der geologischen Provinz Basin and Range im Westen Utahs eine Vorreiterrolle zu spielen. Das Unternehmen hat eine umfangreiche Landposition in 2 benachbarten Becken erworben, die beide die Merkmale des Lithium-Tonstein-Mineralisationsmodells aufweisen, einschließlich lithiumangereicherter vulkanischer Einheiten, geothermischer Flüssigkeitsaktivität, begrenzter Becken, Tonsteinhorizonte und günstiger Strukturen. Unser Feldteam führt derzeit geologische Kartierungen und Bodenuntersuchungen durch, bei denen ein firmeneigenes LIBS-Analysegerät zum Einsatz kommt, das in der Lage ist, Lithium zu analysieren, um Ziele für zukünftige Bohrungen rasch zu bewerten.”

Heute verkündete Rockland die Beauftragung von EM Strategies, ein Unternehmen von WestLand Resources Inc. mit Sitz in Reno, um bei der Genehmigung eines ersten Bohrprogramms auf Lithium Butte behilflich zu sein. Mike England, der CEO von Rockland, kommentierte: "Unser geologisches Team vor Ort hat bei der Lokalisierung historischer und neuer Vorkommen, die sich über unsere beiden kürzlich abgesteckten Becken in Utah erstrecken, große Fortschritte gemacht. Da wir weiterhin neue Ziele definieren, sind wir der Meinung, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um mit dem Genehmigungsverfahren für Bohrungen auf ersten Lithiumzielen mit hoher Priorität zu beginnen." Dr. Richard Sutcliffe fügte hinzu: "Das Management hat beim Lithium-Butte-Projekt schnell gehandelt, indem es EM Strategies zu diesem frühen Zeitpunkt eingeschaltet hat, um den Genehmigungsprozess für das erste Bohrprogramm des Unternehmens in Gang zu bringen."



Vollbild / Das Sonora-Projekt von Ganfeng beherbergt 244 Mio. t @ 3.480 ppm Li mit 4,5 Mio. t LCE (Proven & Probable, 2017) und 448 Mio. t @ ~3.000 ppm Li mit 8,8 Mio. t LCE (Measured & Indicated & Inferred, 2017) für eine Minenlebensdauer von >250 Jahren mit prognostizierten Cash-Kosten von $3.910 USD/t LCE und CAPEX von $420 Mio. USD (Stufe-1) und $380 Mio. USD (Stufe-2).

Rockland besitzt nicht nur ein großes Grundstückspaket in Utah, sondern auch mehrere Grundstücke angrenzend an eine der größten Lithium-Clay-Ressourcen der Welt: Die Sonora Lithium-Lagerstätte im Norden Mexikos, die sich im Besitz von Ganfeng aus China (dem weltweit größten Lithiumproduzenten, der Tesla beliefert) befindet.

• Das Elektra Projekt von Rockland umfasst 4 Explorationskonzessionen mit einer Gesamtfläche von 41.818 Hektar.

• Die Konzessionen von Rockland grenzen nördlich (Tecolote) und südlich (Tule) an das Sonora-Grundstück von Ganfeng an und decken ähnliche mineralisierte lithiumhaltige Toneinheiten ab, die sich in vulkanisch-klastischen Sedimentabfolgen in den Becken befinden. Agua Fria befindet sich südwestlich des Sonora-Grundstücks und war der Ort der Entdeckung bedeutender lithiumhaltiger Toneinheiten bei Oberflächenausbissen und Bohrungen in den Jahren 2016-2017.

• Bislang wurde nur ein begrenzter Teil von Agua Fria durch Bohrungen getestet: Die Ergebnisse eines ersten Bohrprogramms (2017; insgesamt 1.762 m in 16 Bohrlöchern) waren erfreulich; mit mehreren Abschnitten mit >900 ppm Li über eine Länge von bis zu 90 m. Zu den besten Bohrabschnitten gehören Bohrloch AF 17-001 mit 33 m @ 1.058 ppm Li (ab 3 m Tiefe) und 21 m @ 1043 ppm Li (ab 54 m Tiefe). Bohrloch AF 17-014 durchschnitt 24 m @ 1050 ppm Li (ab der Erdoberfläche).

• Agua Fria wurde so interpretiert, dass es Ähnlichkeiten mit der La Ventana Zone auf dem Sonora-Grundstück aufweist und durch feinkörnige Minerale gekennzeichnet ist, von denen ein Teil Lithium enthält, was ein beträchtliches Potenzial für die Gehaltserhöhung der Anlageneinspeisung bietet.

• Weitere Lithiumanomalieziele bei Tecolote wurden noch nicht durch Bohrungen erprobt.

• Lithiumhaltige Tonschichten neigen zu rezessiver Verwitterung, und die Exposition an der Erdoberfläche kann begrenzt sein, da sie von Schwemmland und/oder jüngeren Basaltströmen bedeckt sind. Die lithiumhaltigen Einheiten weisen jedoch eine starke Kontinuität unter der Deckschicht auf und bleiben attraktive Ziele, die in früheren Programmen nicht getestet wurden.

• Zu den ersten Explorationsaktivitäten von Rockland auf dem Projekt Elektra könnte das Aufsuchen der 2017 abgeschlossenen Bohrlöcher, die Kartierung und Beprobung der zuvor identifizierten lithiumhaltigen Tonschichten sowie die Kartierung der Stratigraphie gehören. Nach Erhalt der Untersuchungsergebnisse ist ein größeres Phase-1-Explorationsprogramm geplant.

• Das Elektra Projekt wurde erstmals im Jahr 2015 evaluiert und die derzeitigen mexikanischen Miteigentümer sowie Mitglieder des technischen Teams sind weiterhin daran beteiligt. Die in den Jahren 2015 bis 2018 durchgeführten Arbeiten stehen Rockland zur Verfügung und wurden gemäß den Standards 43-101 abgeschlossen, und stellen eine Möglichkeit dar, die Explorationsaktivitäten für verschiedene Ziele auf dem Elektra Projekt zu beschleunigen, sofern die aktuelle Situation mit der Verstaatlichung aller Lithium-Projekte durch die mexikanische Regierung (April 2022) zugunsten ausländischer Unternehmen wie Rockland gelöst wird. “Die klamme Regierung hofft, dass die Übernahme der Kontrolle über ihr Lithium neue Ausgaben finanzieren kann, aber sie hat bisher nur wenige Details darüber veröffentlicht, inwieweit sie in den Markt eingreifen wird oder wie sich private Unternehmen am Lithiumsektor des Landes beteiligen können.” (Quelle)

• “Einem aktuellen Bericht des Finanzministeriums zufolge könnte ein potenziell riesiges Lithiumvorkommen im nördlichen mexikanischen Bundesstaat Sonora bis zu 12 Billionen mexikanische Pesos ($602 Mrd.) wert sein, was mehr als 1/3 der für dieses Jahr prognostizierten Wirtschaftsleistung des Landes entspricht. Mexiko hofft, dass seine Reserven an der wichtigen Batteriekomponente dem Land helfen werden, von der weltweiten Umstellung auf die Produktion von Elektrofahrzeugen zu profitieren, die die Nachfrage in die Höhe getrieben hat... Präsident Andres Manuel Lopez Obrador hat den Privatsektor aufgefordert, mit dem neuen staatlichen Bergbauunternehmen zusammenzuarbeiten, da die Regierung angesichts des Umfangs der erforderlichen Investitionen Partner brauche.“ (Quelle)

• Am 22. März 2022 meldete Rockland die Aufnahme eines prominenten neuen Teammitglieds in seine mexikanische Gruppe und den Beginn eines Explorationsprogramms auf seinem Elektra Projekt. Miguel Angel Romero Gonzalez stößt zu Rocklands mexikanischer Gruppe und wird das Unternehmen in Bezug auf Besitzverhältnisse und rechtliche Fragen beraten. Herr Romero ist ein bekannter Jurist in der mexikanischen Bergbauindustrie und war von 2010 bis März 2013 Generaldirektor für Bergbau im Wirtschaftsministerium. In dieser Zeit koordinierte er die Bemühungen zur Aktualisierung der Verordnungen des Bergbaugesetzes und arbeitete an der Veröffentlichung der Bergbaukartographie des Landes mit. Er ist außerdem Ehrenmitglied des mexikanischen Bergbaurats (CONMIMEX).

Als effektives Explorationsinstrument für seine Grundstücke in Utah verwendet Rockland das unten abgebildete LIBS-Analysegerät, das 2018 eine Fallstudie auf der Agua Fria Konzession des Elektra Projekts in Mexiko durchführte (siehe unten). Am 16. November 2021 meldete Rockland den Erwerb des Elektra Projekts und kann durch kumulative Zahlungen von 10 Mio. Aktien und $1,5 Mio. USD über einen Zeitraum von 48 Monaten eine 100%-Beteiligung übernehmen, wobei den Verkäufern eine NSR von 2% eingeräumt wird und Rockland die Option hat, jederzeit 50% der NSR für $1 Mio. USD zu erwerben.



Vollbild / PDF / Quelle

Während dem letzten Lithium-Bullenmarkt hatten es sedimentäre Lithiumprojekte schwer, mit Sole- und Hartgesteinsprojekten zu konkurrieren, da Investoren unsicher waren, ob die Verarbeitung zu Lithiumkarbonat für diesen “ungewöhnlichen” Lagerstättentyp machbar ist. Dies hat sich in den letzten Jahren dramatisch geändert, da sedimentäre Lithiumprojekte, insbesondere in den USA, auf großes Investoreninteresse gestoßen sind, was zu respektablen Marktbewertungen führte.

In der Vergangenheit gab es in der westlichen Welt keine nennenswerte Produktion von Lithium aus Sedimenten (“lithiumreiche Tone wurden zwar in der Vergangenheit abgebaut, aber nicht wegen ihres Lithiumgehalts, sondern wegen der “Tone” selbst, die nützliche Eigenschaften für Bohrschlämme, Farben und Kosmetika hatten”; MinEx Consulting, 2019). Daher gibt es heute im Wesentlichen nur 2 Möglichkeiten der Lithiumgewinnung: Erzabbau (Hartgestein) und Solengewinnung.

Während beim herkömmlichen Abbau von hartem Gestein große Maschinen, Bodenabtrag, umfangreiches Zerkleinern und Mahlen sowie massenhaft Chemikalien für die Verarbeitung eingesetzt werden, werden bei der Gewinnung von Solen große Mengen Wasser und Chemikalien verwendet, um Lithium von anderen Salzen in der Lösung zu trennen. Darüber hinaus ist die herkömmliche Solengewinnung ineffizient und zeitaufwändig. Sowohl der Abbau von hartem Gestein als auch die Gewinnung von Sole sind mit Umweltschäden und sozioökonomischem Druck verbunden (z.B. Rio Tinto in Serbien mit Jadarit als untypisches Sedimenterzmineral; oder Wasserkonflikte in Südamerika, wo für die Gewinnung von Sole ca. 2,2 Mio. Liter Wasser benötigt werden, um 1 Tonne Lithium zu gewinnen).



Vollbild / Im Jahr 2020 stammte fast die Hälfte (47%) der weltweiten Lithiumproduktion aus australischen Hartgesteinsminen. Weitere Hauptlieferanten waren Chile (21%), China (17%), Argentinien (7%) und eine Gruppe von Ländern wie Simbabwe, die USA, Brasilien und Portugal (7%). (Quelle)

“Aufgrund ihres hohen Gehalts und ihrer weltweiten Verbreitung machen Pegmatit-Li-Lagerstätten etwa die Hälfte der weltweiten Li-Produktion aus, wobei der größte Teil davon aus Pegmatiten in Australien gewonnen wird... Etwa 35% der derzeitigen Produktion stammen aus 2 Salzsole-Lagerstätten in Salaren in Chile, die sich durch Verdunstung in geschlossenen Becken mit meteorischem Wasser bilden, das Li aus rhyolitischem Gestein an der Oberfläche ausgelaugt hat. In Tonlagerstätten wird Li aus rhyolitischen Laven und vulkanischer Asche durch meteorische und hydrothermale Flüssigkeiten ausgelaugt und strukturell in Ton (z. B. Hectorit) gebunden, der sich in aschereichen Sedimenten in den an das Ausgangsgestein angrenzenden Becken bildet. Diese Lagerstätten gewinnen zunehmend an Aufmerksamkeit, da die McDermitt Lagerstätte in Nevada vor kurzem als die größte Li-Ressource in den USA (ca. 2 Mio. t) eingestuft wurde und die Li-Ton-Lagerstätte in Sonora, Mexiko, als künftiger Lieferant für die Gigafabrik von Tesla Motors in Reno, Nevada, ausgewählt wurde.“ (Nature, 2017)

Heute ist die Stimmung der Investoren für sedimentäre Lithiumprojekte wesentlich besser und die in diesem Bereich tätigen Unternehmen sind hoch bewertet. Mehrere Projekte haben überzeugende wirtschaftliche Vorprüfungen (Preliminary Economic Assessments, PEA), Vormachbarkeitsstudien (Pre-Feasibility Studies, PFS) oder Machbarkeitsstudien (Feasibility Studies; FS) abgeschlossen, die eine günstige Wirtschaftlichkeit belegen (einige betreiben Pilotanlagen, um einfache Flowsheets für konventionelle Verarbeitungsmethoden zu demonstrieren). Die in den letzten Jahren gesammelten Ergebnisse sind beeindruckend und zeigen, dass die Betriebskosten dank der sehr schnellen Lithiumextraktionsmethoden niedrig sind, und genau das ist der Schlüssel: Es ist kein langwieriger Evaporationsprozess erforderlich, sodass eine schnelle Quelle zur Gewinnung von Lithium zu wettbewerbsfähigen Kosten mit minimalen Umweltauswirkungen möglich ist.



Vollbild

Weitere Vorteile gegenüber Sole- und Hartgesteinsprojekten :

• Viele sedimentäre Lithiumlagerstätten befinden sich in geringer Tiefe (kostengünstiger Abbau) und weisen ein geringes Verhältnis von Abraum zu Erz auf (“stripping ratio”).

• Minimale bis keine Bohr- und Sprengarbeiten beim Abbau erforderlich.

• Minimaler Bedarf an energieintensiver Gesteinszerbrechung und -vermahlung (weiche Sedimentgesteine und Tone).

• Geringer Wasserverbrauch bei der Verarbeitung (ein Großteil des benötigten Wassers kann in einem geschlossenen Kreislaufsystem recycelt werden).

• Sedimentäre Lithiumlagerstätten können sehr groß sein, sodass ein hoher Output und eine lange Lebensdauer der Minen möglich sind.

• Energieunabhängig: Zu den Minenbetrieben kann eine Schwefelsäureanlage gehören, in der geschmolzener Schwefel in Schwefelsäure umgewandelt wird. Bei diesem Prozess wird Dampf erzeugt, der zur kohlenstofffreien Stromerzeugung für die gesamte Verarbeitungsanlage genutzt werden kann. Schwefelsäureanlagen vor Ort verringern die Zahl der Lastwagen auf der Straße, da aus jeder Tonne Schwefel 3 Tonnen Schwefelsäure entstehen können (Schwefel ist viel sicherer zu transportieren als Schwefelsäure).

• Die CO2-Eissionsintensität pro Tonne LCE wird voraussichtlich mit südamerikanischen Solebetrieben konkurrieren können und wesentlich niedriger sein als die der US-amerikanischen und australischen Hartgesteinbetriebe.

Die kohlenstoffarme Option: Sedimentäre Lithiumminen!

Als in den 2010er Jahren die ersten Lithium-Clay-Explorationsprojekte in Nordamerika aktiv wurden, beklagten Skeptiker, dass sich die Verarbeitung im Vergleich zu Hartgestein und zur Sole als schwierig und teuer erweisen könnte. Da die Lithiumpreise von etwa $10.000 USD/t LCE in den späten 2010er Jahren auf mittlerweile >70.000 USD/t LCE gestiegen sind, gelten die Produktionskosten von Lithium-Clay-Projekten (zwischen $2.500 und $4.100 USD/t LCE) nicht mehr als “hoch”, zumal der Abbau und die Verarbeitung von Hartgestein oft >$6.000 USD/t LCE kosten und zudem viel empfindlicher auf gestiegene Energiepreise reagieren. Einige Sediment- Lithiumlagerstätten enthalten wertvolle Nebenprodukte, wie z.B. Rhyolite Ridge in Nevada (die Einnahmen aus der Borproduktion decken schätzungsweise die gesamten Betriebskosten der Lithiumproduktion) und Sonora in Mexiko (Kalisulfat). Magnesium, Kalium und Oxide der Seltenen Erden (Scandium, Dysprosium und Neodym) können ggf. bei der Verarbeitung aus einer mit Lithium angereicherten Laugungslösung gewonnen werden.



Vollbild

Die obige Abbildung ist zwar etwas veraltet, veranschaulicht aber einige sehr große Sediment-Lithiumlagerstätten. Obwohl McDermitt derzeit über die größte Ressource innerhalb dieser ausgewählten Vergleichsgruppe verfügt, hat Jindalee Resources Ltd. den niedrigsten Marktwert ($127 Mio. AUD). Obwohl Rhyolite Ridge und Big Sandy klein und unbedeutend erscheinen, verfügen beide Projekteigentümer über eine beträchtliche Marktkapitalisierung: Fast der gesamte Marktwert von Arizona Lithium Ltd. ($186 Mio. AUD) basiert auf Big Sandy (Lordsburg Projekt sehr frühes Stadium), das 33 Mio. t mit durchschnittlich 1.850 ppm Li und 320.000 t LCE enthält (Indicated & Inferred, 2019). Der gesamte Marktwert von Ioneer Ltd. ($1,3 Mrd. AUD) basiert auf Rhyolite Ridge, das 60 Mio. t mit durchschnittlich 1.800 ppm Li und 580.000 t LCE enthält (Proved & Probable Stage 1 + 2 Quarry, 2020) mit einer aktuellen Minenlebensdauer von 26 Jahren, um jährlich 20.600 t LCE zu produzieren, was es zum am weitesten fortgeschrittenen Lithiumprojekt in den USA macht (CAPEX: 785 Mio. USD; baureif bis 4. Quartal 2022) und wird voraussichtlich einer der kostengünstigsten Lithiumproduzenten der Welt sein (nur 2.510 USD/t LCE), was teilweise auf Bor als Nebenprodukt zurückzuführen ist.



Vollbild / PDF



Vollbild / Starke Aktienkursentwicklung seit April 2020: 1900% AZL (Arizona Lithium Ltd.), 1011% LI (American Lithium Corp.), 892% LAC (Lithium Americas Corp.), 675% CYP (Cypress Development Corp.), 662% INR (Ioneer Ltd.) und 618% JRL (Jindalee Resources Ltd.)



Vollbild

Da die Lithiumpreise seit 2021 um mehr als das Fünffache gestiegen sind, sind viele Lithiumexplorationsaktien in die Höhe geschnellt. Zu den Lithiumaktien mit der besten Performance gehört ein Lagerstättentyp, der während des letzten Lithium-Bullenmarktes in den 2010er Jahren von den Anlegern nicht sehr geliebt wurde: Sedimentgebundene Lithiumlagerstätten.

Damals dachten einige Investoren fälschlicherweise, dass mit diesem Lagerstättentyp etwas nicht stimmen kann, da es keine aktive Mine gab, die mit dem traditionellen Hartgesteinabbau und der Solengewinnung verglichen werden konnte. Der einzige Grund, warum Sedimentlagerstätten bisher nicht in Produktion waren, ist jedoch, “weil es keine Notwendigkeit dafür gab”, so Spiros Cacos von Cypress Development Corp.

Jetzt besteht die Notwendigkeit, Lithium-Clay-Lagerstätten in den USA in Produktion zu bringen. Mehrere Projekte in Nevada und Oregon sind im Kommen und werden als einzige praktikable Möglichkeit für die USA angesehen, von Lithiumimporten unabhängig zu werden. Geothermische Lithium-Sole-Quellen wie das Salton Sea Projekt von Berkshire Hathaway Inc. sind weiterhin mit “inhärenten Risiken” behaftet.

Kurios ist, dass es gibt keinen Ort auf der Welt gibt, der so reich an sedimentären Lithiumvorkommen ist wie der Westen der USA, mmit Ausnahme einzelner “Monster”-Lagerstätten in Serbien und Mexiko: Die Sonora Lithiumlagerstätte, die sich im Besitz des chinesischen Lithiumriesen Ganfeng befindet, ist so groß (laut einem Bericht des mexikanischen Finanzministeriums auf $600 Mrd. USD geschätzt), dass die Regierung vor kurzem (April 2022) den kühnen Schritt unternommen hat, alle Lithiumressourcen zu verstaatlichen. Dies hat in der mexikanischen Explorations- und Minenindustrie zu Unsicherheiten geführt, die “die Schaffung einer profitablen Lithiumindustrie in Mexiko wahrscheinlich verzögern werden”, so Analysten kürzlich gegenüber S&P Global Commodity Insights. “Diese Ungewissheit könnte Mexiko daran hindern, ein wichtiger Lithiumproduzent zu werden, und das zu einer Zeit, in der die Welt angesichts der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen um neue Lieferungen ringt.”

In den USA werden sedimentäre Lithiumprojekte im Eiltempo zur Produktion gebracht. Lithium Americas Corp. preist seine Thacker Pass Lagerstätte in Nevada als “die größte bekannte Lithiumressource in den USA und die nächste Lithiummine im großen Stil” an.

Mit 2018-Reserven von 3,1 Mio. t LCE und 2018-Ressourcen von 8,3 Mio. t LCE ist Thacker Pass etwas kleiner als die McDermitt Lagerstätte in Oregon, die seit Juli 2022 Ressourcen von 13,3 Mio. t LCE beherbergt. Das an der australischen Börse notierte Unternehmen Ioneer Ltd. könnte die kommerzielle Produktion schneller erreichen als Lithium Americas, da letzteres auf den Widerstand mehrerer indigener Stämme stößt, die das Minenprojekt aufgrund seiner Lage auf einer heiligen Massakerstätte ablehnen. Tom Cotton, US-Senator aus Arkansas, verlangte vor kurzem Antworten auf die Frage, ob Lithium Americas, das sich teilweise in chinesischem Besitz befindet, möglicherweise US-Finanzmittel erhält (“Beunruhigenderweise weisen Medienberichte darauf hin, dass der größte Anteilseigner von Lithium Americas eben Ganfeng ist, ein chinesisches Unternehmen mit direkten Verbindungen zur [Kommunistischen Partei Chinas] CCP”). In der Präsentation von Lithium Americas vom Oktober 2022 wird Ganfeng als Insider mit einem Aktienanteil von 11,1% genannt, und das Cauchari-Olaroz-Projekt in Argentinien sei der “größte Lithiumkarbonat-Sole-Betrieb, der seit über 20 Jahren im Bau ist”, wobei Ganfeng Anspruch auf 51% der künftigen Produktion hat (49% für Lithium Americas). Rhyolite Ridge von Ioneer wird “voraussichtlich 2025 in Betrieb gehen”, wobei eine DFS (Definitive Feasibility Study; April 2020) es zum “am weitesten fortgeschrittenen Lithiumprojekt in den USA macht und voraussichtlich der Lithiumproduzent mit den niedrigsten Kosten sein wird, was zum Teil auf das wertvolle Bor-Co-Produkt zurückzuführen ist.” Lithium Americas erwartet die Ergebnisse seiner Machbarkeitsstudie für Thacker Pass in der 2. Jahreshälfte 2022, während das US-Bezirksgericht für den Bezirk Nevada (“Federal Court”) vor kurzem eine mündliche Anhörung für den 5. Januar 2023 anberaumt hat, bei der es um die Berufung gegen das Entscheidungsprotokoll von Thacker Pass geht.

Vor kurzem, am 19. September, verkündete Cypress Development Corp., mit der Produktion von 99,94% Lithiumkarbonat aus lithiumhaltigem Tonstein aus seinem Clayton Valley Lithium Projekt in Nevada einen wichtigen Meilenstein erreicht zu haben. CEO Bill Willoughby erklärte: “Wir freuen uns, dass wir umfassende Ergebnisse erhalten haben, die den Extraktionsprozess, den wir für unser Projekt entwickelt haben, bestätigen. Die Überschreitung des Standards für Lithiumkarbonat in Batteriequalität [99,5% Reinheit] stellt ein wichtiges Ziel für das Unternehmen und die weitere Entwicklung des Projekts dar.”

Derzeit befindet sich Cypress in der Pilotphase, in der das Material aus seiner lithiumhaltigen Tonsteinlagerstätte getestet wird, und macht hierbei Fortschritte in Richtung Abschluss einer Machbarkeitsstudie und der Erteilung von Genehmigungen, mit dem Ziel, ein inländischer Produzent von Lithium für den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher zu werden. Metallurgische Tests zeigen, dass eine kostengünstige Verarbeitung durch Laugung mit geringem Säureverbrauch (126 kg/t) und einer hohen Lithiumgewinnung von über 85% möglich ist.

Diese hohe Gewinnung beweist, dass es sich bei den vorherrschenden lithiumhaltigen Mineralen nicht um Hectorit handelt, ein feuerfestes Tonmineral, das geröstet werden muss und/oder einen hohen Säureverbrauch erfordert, um das Lithium zu extrahieren. Die selbsterzeugte Energie aus einer Schwefelsäureanlage mit einer Kapazität von 2.500 Tonnen pro Tag ist in den Kosten der Vormachbarkeitsstudie des Projekts enthalten. Im März 2021 meldete Cypress die Entwicklung einer Pilotanlage zur Lithiumextraktion in der Anlage del Sol Refining & Extraction, südlich von Beatty in Nevada. Der Betrieb der Pilotanlage wird wesentliche Daten für eine geplante Machbarkeitsstudie liefern und Cypress in die Lage versetzen, Verkaufsproben zu produzieren, um die Verhandlungen mit potenziellen Abnehmern und strategischen Partnern zu unterstützen.

Wie auf den Seiten 2-3 erwähnt, weisen die Grundstücke von Rockland in Utah geologische Ähnlichkeiten mit den Lithium-Tonen (und -Solen) auf, die in Nevadas produktivem Clayton Valley gefunden wurden, wo Cypress 1,3 Mrd. t @ 905 ppm Li mit 6,3 Mio. t LCE (indiziert, 2020) definiert hat und Albemarle die Silver Peak Lithium Mine (seit 1966 im Dauerbetrieb) betreibt. Beachten Sie, dass die Lithiumwerte und -mineralisationenn, die in ähnlichen Gesteinen auf anderen Grundstücken beschrieben werden, nicht repräsentativ für die Mineralisation auf den Grundstücken von Rockland sind und dass die historischen Arbeiten und Aktivitäten auf den Grundstücken von Rockland nicht überprüft wurden und nicht als verlässlich angesehen werden sollten.

Auszüge aus “The Sedimentary Lithium Opportunity“ (2019):

"Es wird davon ausgegangen, dass Sedimentlagerstätten einige der positiven Eigenschaften von Pegmatiten [Hartgestein] und Solen gemeinsam haben. Sedimentäre Lagerstätten entstehen, wenn Lithium aus vulkanischen Mineralen in Becken ausgewaschen wird, wo es mit anderen Mineralen reagiert und chemische Strukturen bildet, in denen das Lithium in einem Mineral gebunden ist, das jedoch im Vergleich zu Spodumen [Hartgestein-Erzmineral] viel weniger stark gebunden ist. Sedimente haben in der Regel die Konsistenz von Erde, nicht von hartem Gestein, und brechen manchmal leicht auseinander, wenn sie in Wasser gelegt werden. Wäre das Lithium gar nicht in einem Mineral gebunden, würde es mit Wasser ausgewaschen werden und eine Salzlösung bilden (dies wird in der Regel nicht beobachtet). Einige führende Projekte schlagen vor, bei der Sedimentverarbeitung auf die Kalzinierung zu verzichten, was bedeutet, dass das Lithium im Vergleich zu Pegmatiten mit einer geringeren Stärke im Mineral gebunden ist. Das Lithium wird durch eine chemische Laugung aus dem Sediment extrahiert, woraufhin das Abfallsediment gestapelt oder in einen Tagebau verfüllt werden kann... Der Vorteil der Verarbeitung eines Sediments, das “lose gebundenes” Lithium enthält, besteht darin, dass die festen Abfälle leicht entsorgt werden können, ohne die ursprüngliche Ressource zu verdünnen, ähnlich wie bei den Abfällen aus der Pegmatitverarbeitung... Die “Zwischen”-Stärke der chemischen Bindung von Lithium in Sedimenten führt im Vergleich zu Solen und Pegmatiten zu einigen ihrer “besten beider Welten”-Eigenschaften, und diese Stärken sollten bei der Entwicklung zukünftiger Flowsheets genutzt werden... Neue Auslaugungstechniken und Flowsheets für das Reagenzienmanagement könnten bei der Erschließung dieser sedimentären Erze hilfreich sein, um Auslaugungen mit hoher Lithiumkonzentration und geringer Verunreinigungskonzentration zu produzieren, die leichter zu Lithiumprodukten in Batteriequalität verarbeitet werden können. Die sedimentgebundenen Lithiumprojekte sind noch jung, aber ich glaube, dass einige von ihnen in den 2020er Jahren gebaut werden. Die gesunde Bergbaugesetzgebung im Westen Nordamerikas, die Nähe der Lagerstätten zu den amerikanischen Batterieherstellern und die Möglichkeit einer geringen CO2-Intensität bedeuten, dass sie ein ausgezeichnetes Potenzial für die Lieferung von Lithium für Batterien in naher Zukunft haben und dass sie genau verfolgt werden sollten."



Vollbild

“Steigende Preise für Lithium verschärfen den Wettlauf zwischen den Autoherstellern um den Nachschub und lassen die Befürchtung aufkommen, dass eine Verknappung des Batteriemetalls die Einführung von Elektrofahrzeugen bremsen könnte. Die Preise für Lithiumkarbonat in China, dem Referenzwert auf dem schnell wachsenden Markt, liegen nach Angaben von Benchmark Mineral Intelligence bei ca. $71.000 USD/Tonne. Das ist fast viermal so hoch wie vor einem Jahr... Aber der Lithiumpreis steigt weiter, angetrieben durch den Anstieg der Verkäufe von Elektrofahrzeugen in China, dem weltweit größten Markt für Elektroautos...

“Lithium folgt dem chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge, der gerade erst in Schwung kommt”, sagte Edward Meir, Berater für Metalle bei ED&F Capital Markets. “Dies ist eine Vorschau auf das, was uns in den USA erwarten könnte... Unternehmen wie General Motors, Ford und Volkswagen versuchen, den Spitzenreiter Tesla einzuholen und investieren Milliarden von Dollar, um Fabriken für Elektrofahrzeuge in Betrieb zu nehmen. Sie alle haben Verträge mit Lithiumproduzenten geschlossen, um die knappen Vorräte zu sichern... Die hohen Preise haben Unternehmen ermutigt, Lithiumprojekte in Lateinamerika und Australien, den beiden größten Förderregionen, in Angriff zu nehmen. Analysten sind jedoch der Meinung, dass es Jahre dauern wird, bis diese Projekte ihre volle Wirkung entfalten und die Knappheit lindern werden, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass linksgerichtete südamerikanische Regierungen eine größere Kontrolle über die natürlichen Ressourcen ihrer Länder anstreben. Bedenken über die Auswirkungen des Lithiumabbaus auf die Wasserversorgung und andere Umweltsorgen haben die Bemühungen, neue Vorkommen zu erschließen, ebenfalls gebremst.“ (The Wall Street Journal, 21. September 2022)



Vollbild

Auszüge aus S&P Global Commodity Insights (Januar 2022):

Während dem letzten Lithiumpreis-Bärenmarkt von Mitte 2018 bis Mitte 2020 schrumpften die Investitionen aus der Chemiebranche. Anfang 2018 wurden in Erwartung eines EV-Booms, der erst in der 2. Jahreshälfte 2020 einsetzte, viele neue Spodumen-Erzkapazitäten aus früheren Investitionen in Betrieb genommen; das Überangebot ließ die Preise einbrechen und stoppte die Investitionen.

Diesmal ist die Situation völlig anders, denn die Nachfrage ist solide und wächst viel schneller als das Angebot. Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen machten in den letzten Monaten fast 20% der Neuwagenverkäufe in China und über 25% in der EU aus, was die Anbieter dazu zwingt, ihre Expansion und neue Projekte zu beschleunigen. Finanzierung und Genehmigungen gelten jedoch als erhebliche Hürden”.

Obwohl die Batterieindustrie in erheblichem Umfang in nachgelagerte Batteriekapazitäten investiert hat, um die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zu befriedigen, erhält Lithium immer noch weniger Geldmittel als erforderlich – und diese Investitionen könnten zu spät kommen, um ein strukturelles Defizit in den kommenden Jahren zu verhindern. “Leider können Batteriekapazitäten viel schneller aufgebaut werden als Lithiumprojekte”, sagte Joe Lowry, Präsident des Beratungsunternehmens Global Lithium. “Der Mangel an Investitionen in Lithiumkapazitäten in den letzten 5 Jahren wird den Versorgungsengpass verlängern.”

Die Situation ist so kritisch, dass Lowry keine Nachfrageprognosen über das Jahr 2027 hinaus abgeben wollte – das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage könnte so gravierend sein, dass das Angebot am Ende die Nachfrage übersteigt, sodass Prognosen über diesen Zeitraum hinaus irreführend sein könnten, sagte er. “Selbst gut kapitalisierte große Lithiumunternehmen haben Schwierigkeiten, ihre Expansionsziele zu erreichen”, sagte Lowry. Bei neuen Herstellern haben sich die Projektfristen in vielen Fällen aufgrund von Covid und damit zusammenhängenden Lieferkettenproblemen sowie ihrer Lernkurve verlängert. Erstausrüster und Batteriehersteller, die davon ausgingen, dass die Marktkräfte für eine ausreichende Versorgung mit Batterierohstoffen sorgen würden, nehmen das Problem von Angebot und Nachfrage endlich zur Kenntnis, allerdings viel zu spät, um das Problem kurz- bis mittelfristig zu lösen.”

Die von Lowry beschriebenen Aussichten werden durch den von Platts durchgeführten Vergleich zwischen dem erwarteten Angebot und der erwarteten Nachfrage bis 2030 bestätigt [...], der zeigt, dass das Angebot die prognostizierte Nachfrage von 2 Mio. Tonnen bis zum Ende des Jahrzehnts nicht erreichen dürfte. [Zitat-Ende]



Vollbild / Mit einem Preisanstieg von 738% war Lithium zwischen Januar 2021 und März 2022 das Metall mit der besten Performance (durchschnittlicher jährlicher Anstieg in 2010er: 13%; größter jährlicher Anstieg in 2010er:77%).



Vollbild



Vollbild

Da die USA weniger als 2% des weltweiten Lithiums produzieren, hat die US-Regierung Lithium zu einem “kritischen Mineral” von strategischer Bedeutung für die wirtschaftliche und nationale Sicherheit des Landes erklärt.

Die Politik der US-Regierung zielt darauf ab, die Anfälligkeit der Nation für Unterbrechungen in der Versorgungskette für kritische Minerale zu verringern. Die Einstufung als “kritisches Mineral” begünstigt inländische Lithiumquellen, die eine sichere und zuverlässige Versorgungsquelle darstellen.

Am 31. März 2022 führte US-Präsident Biden den Defense Production Act ein, um die inländische Produktion von Batteriematerialien, einschließlich Lithium, zu beschleunigen.

Am 9. Juni 2022 kündigte die Biden-Administration $7,5 Mrd. USD für den Bau von 500.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge in den USA und $7 Mrd. USD für die Versorgung mit kritischen Mineralen an, die wichtige Bestandteile des Bipartisan Infrastructure Law darstellen.



Vollbild

Die US-Regierung hat Lithium im Dezember 2017 mit der Executive Order 13817 zu einem “kritischen Mineral” von strategischer Bedeutung erklärt: “A Federal Strategy to Ensure, Secure and Reliable Supplies of Critical Minerals“

“Die Biden-Administration hat sich für eine Politik eingesetzt, die ursprünglich in der Trump-Ära eingeführt wurde, um die inländische Produktion von “kritischen Mineralen” zu fördern. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von 50 Metallen, die für die Wirtschaft und die nationale Sicherheit des Landes wichtig sind, aber hauptsächlich außerhalb den USA abgebaut und verarbeitet werden. Biden hat diese Politik als Teil seiner Agenda für den Klimaschutz angekündigt. Elektrofahrzeuge beispielsweise sind in hohem Maße auf Metalle wie Lithium, Cobalt, Nickel, Mangan und Graphit angewiesen, doch die globale Lieferkette für alle 5 Metalle wird von der chinesischen Industrie dominiert. Die USA könnten ein enormes Potenzial für die Produktion dieser EV-Metalle bieten. Nevada steckt voller Lithiumpotenzial und erlebt einen Schub bei der Exploration des Metalls.“ (Greenwire, August 2022)



Vollbild

“Wir sind der Meinung, dass der Bergbau mehr in den reichen Ländern stattfinden muss. Die Abhängigkeit von Materialien aus fernen Ländern führt dazu, dass Verbraucher und Regulierungsbehörden die sozialen und ökologischen Auswirkungen ignorieren, die ihren übermäßigen Konsum ermöglichen. Das muss sich ändern. Eine Verringerung des übermäßigen Konsums wird möglich, wenn die Regierungen der reichen Länder mehr Minen genehmigen und ihren Bürgern die Möglichkeit geben, die Auswirkungen ihres übermäßigen Konsums zu erfahren... In einem solchen Szenario könnte “Big Lithium” ganz anders aussehen als “Big Oil”. Es könnte eine Industrie sein, die wirklich im Dienste der Menschen und der Umwelt steht.“ (“Big Lithium Will Be Built, But By Who?“, 2022)



Vollbild / Quelle

“Lithium ist ein wichtiger Rohstoff für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme, aber die fehlenden Investitionen in neues Angebot in den vergangenen Jahren könnten in diesem Jahrzehnt zu einem strukturellen Defizit führen, wie die Daten über das erwartete Angebot und die erwartete Nachfrage (beide bis 2030) zeigen.” (S&P Global Commodity Insights, Januar 2022)



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle

Management & Direktoren

Mike England (CEO, Direktor)

Mike ist seit 1983 an den öffentlichen Märkten tätig und begann seine Karriere an der Vancouver Stock Exchange als Parketthändler. Seit 1995 ist Mike in verschiedenen Funktionen direkt mit börsennotierten Unternehmen verbunden, darunter Investor Relations, Direktorenposten und leitende Positionen. Bis heute war Mike direkt für die Beschaffung von mehr als $60 Mio. für Exploration und Akquisitionen verantwortlich.

Dr. Richard Sutcliffe (Präsident, Direktor)

Richard hat mehrere Edel- und Basismetallprojekte zur Produktionsreife gebracht, darunter die Lac des Iles Palladiummine (North American Palladium Ltd.; 2019 von Impala Platinum Holdings Ltd. für $1 Mrd. übernommen), die Island Goldmine (Patricia Mining Corp.; 2008 von Richmont Mines Inc., anschließend von Alamos Gold im Jahr 2017 übernommen), die Shakespeare Nickelmine (URSA Major Minerals Inc.; 2017 von Magna Mining Corp. von Wellgreen Platinum Ltd. übernommen) und die Sugar Zone Goldmine (Harte Gold Corp.; jetzt Silver Lake Resources Ltd.; ASX: SLR; Marktkapitalisierung: $1,1 Mrd. AUD). Er war maßgeblich an der Entdeckung von Lagerstätten, zahlreichen Ressourcen- und Reservenschätzungen für Gold-, PGM- und Basismetallprojekte sowie an vorläufigen Wirtschaftsanalysen, Machbarkeitsstudien und Genehmigungen beteiligt. Seine Erfahrung umfasst ein breites Spektrum an geologischen Umgebungen, von Edelmetallen und Basismetallen bis hin zum Energiesektor, mit besonderem Fachwissen über Goldlagerstätten und Nickel-Kupfer-PGM-Lagerstätten. Derzeit ist er Senior Geological Advisor bei P&E Mining Consultants Inc.

Lindsay Bottomer (Direktor)

Lindsay verfügt über mehr als 45 Jahre Erfahrung in der internationalen Exploration und Entwicklung, wobei er sich in letzter Zeit auf die Exploration von epithermalem Gold und Porphyr-Kupfer-Gold in den amerikanischen Kordilleren und in Zentralasien konzentrierte. Er war früher leitender Angestellter oder Direktor von mehr als 20 börsennotierten Unternehmen, darunter Entrée Resources Ltd. (TSX: ETG; Marktkapitalisierung: $168 Millionen) und Richfield Ventures Corp. Während seiner Tätigkeit bei Entrée war er maßgeblich an der Entdeckung und den Definitionsbohrungen der Kupfer-Gold-Porphyr-Systeme Hugo North Extended und Heruga (Oyu Tolgoi, eine der größten neuen Kupfer-Gold-Minen der Welt) in der Mongolei sowie am Erwerb der Ann Mason Kupfer-Porphyr-Lagerstätte in Nevada beteiligt. Er war einer der Gründungsdirektoren von Richfield Ventures, das die Blackwater Goldlagerstätte in British Columbia übernahm und entwickelte, bevor sie 2011 im Rahmen eines Aktientauschs, der das Unternehmen mit $550 Mio. bewertete, an New Gold Inc. (TSX: NGD; Marktkapitalisierung: $873 Mio.) verkauft wurde. Im Jahr 2020 wurde Blackwater an Artemis Gold Inc. (TSX.V: ARTG; Marktkapitalisierung: $681 Mio.) verkauft.

Charles Desjardins (Direktor)

Charles verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung mit böersengelisteten Unternehmen in den Bereichen Finanzen und Management. Er war in verschiedenen Funktionen bei zahlreichen börsennotierten Explorations- und Technologieunternehmen tätig und ist seit 2006 sehr aktiv im Red Lake Mining District.

Leon Ho (CFO)

Leon ist Wirtschaftsprüfer bei Cross Davis & Company LLP, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die börsennotierte Unternehmen, v.a. im Bergbausektor, berät. Leon arbeitet direkt mit den Vorstandsvorsitzenden und Direktoren von Bergbauunternehmen zusammen und unterstützt sie bei der Erfüllung ihrer regulatorischen und buchhalterischen Anforderungen.

Dave Bissoondatt (Sekretär)

Dave hat über 35 Jahre Erfahrung mit börsengelisteten Unternehme. Er war in verschiedenen Unternehmen, die an der TSX Venture Exchange und an der Canadian Securities Exchange gehandelt werden, als Direktor und Unternehmenssekretär tätig. In einigen dieser Unternehmen war er auch Mitglied des Prüfungsausschusses. Dave schloss 1975 am BCIT ein Studium der Steuerungselektronik und 1980 ein Studium der medizinischen Radiologie ab. Seit kurzem ist er nicht mehr als Manager im Gesundheitswesen tätig, sondern seit vielen Jahren auch als Geschäftsinhaber.

Beratungsgremium

Robert Weicker

Robert ist ein professioneller Geologe mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in allen Bereichen der Mineralexploration und Bergbauindustrie. Er war sowohl für große (Asarco, Noranda, Lac Minerals) als auch für kleine Bergbauunternehmen tätig und hat sein eigenes unabhängiges Beratungsunternehmen, das auf Exploration, Management und administrative Aufgaben spezialisiert ist. Zu seinen Erfahrungen zählen die Erschließung und Produktion der größten Goldmine Kanadas, die Erschließung und Produktion eines Zink-Tagebaubetriebs, die Erschließung einer Untertage-Goldmine sowie zahlreiche Explorationsprojekte für Edel-, Grund- und Industriemetalle. Robert hat Vormachbarkeitsstudien, Machbarkeitsstudien, Bewertungsberichte, Bewertungsstudien, 43-101-Berichte (sowohl im Inland als auch international), technische Berichte und Überprüfungen für die TSX Venture und AIM/LSE-Börsen verfasst oder mitverfasst.

Garry Clark

Garry ist der geschäftsführende Direktor der Ontario Prospectors Association (OPA). Er war seit der Gründung der OPA in den frühen 1990er Jahren Direktor, Vizepräsident oder Präsident der OPA. Derzeit ist er Mitglied des Beratungsausschusses für das Bergbaugesetz des Bergbauministers von Ontario und des Beratungsausschusses des Ontario Geological Survey. Er erwarb einen HBSc (Geologie) an der Lakehead University in Thunder Bay. Er bringt umfassende Erfahrung in der Leitung großer Explorations- und Entwicklungsprogramme auf internationaler Ebene, einschließlich Asien und Nordamerika, in das Unternehmen ein. Zusätzlich zu seiner über 30-jährigen Erfahrung als Berater war er in geologischen Positionen bei einer Reihe von Bergbauunternehmen tätig und fungierte als Direktor anderer an der TSXV notierter Unternehmen, einschließlich seiner derzeitigen Position bei Deepmarkit Corp.

Jay Sujir

Jay ist seit über 30 Jahren als Bergbau- und Wertpapieranwalt in Vancouver tätig. Derzeit ist er Partner der Kanzlei Farris LLP und Mitglied des Verwaltungsrats mehrerer börsennotierter Rohstoffunternehmen.

Miguel Angel Romero Gonzalez

Miguel ist ein prominenter Jurist in der mexikanischen Bergbauindustrie und war von 2010 bis März 2013 Generaldirektor für Bergbau im Wirtschaftsministerium. In dieser Zeit koordinierte er die Bemühungen zur Aktualisierung der Verordnungen des Bergbaugesetzes und arbeitete an der Veröffentlichung der Bergbaukartografie des Landes mit. Miguel ist außerdem Ehrenmitglied des Bergbaurats von Mexiko (CONMIMEX).

Unternehmensdetails

Rockland Resources Ltd.

#1240 – 789 W Pender Street

Vancouver, BC, V6C 1H2 Kanada

Telefon: +1 604 683 3995

Email: info@rocklandresources.com

www.rocklandresources.com

Börsengang: 22. Februar 2021

ISIN: CA7736671008 / CUSIP: 773667100

Aktien im Markt: 38.124.448



Vollbild / Quelle

Kanada-Symbol (CSE): RKL

Aktueller Kurs: $0,075 CAD (12.10.2022)

Marktkapitalisierung: $3 Mio. CAD

Deutschland-Symbol / WKN: Nicht gelistet

Kontakt:

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Rockstone Research

8260 Stein am Rhein, Schweiz

+41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Rockland News-Disclaimer: Weder die kanadische Börse noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln.

Rockstone Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Wertpapiere von Rockland Resources Ltd., sowie eine Long-Position in Zimtu Capital Corp., und kann daher ebenfalls von Volumen- und Kurssteigerungen dieser Aktien profitieren.