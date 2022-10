Innocan Pharma nimmt am 20. und 21. Oktober an Luxury Meets CBD Conference in New York teil

Herzliya (Israel) und Calgary (Alberta), 13. Oktober 2022. Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) („Innocan“ oder das „Unternehmen“), ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung innovativer Plattformtechnologien zur Verabreichung von Arzneimitteln mit Cannabinoiden (CBD) gerichtet ist, freut sich, seine Teilnahme an der Luxury Meets CBD Conference (LMCC) Fall 2022 am 20. und 21. Oktober in New York bekannt zu geben, wo Innocan seine zum Patent angemeldeten Topika und hochwertigen CBD-Derma-Kosmetikkollektionen vorstellen wird.

Innocan Pharma hat mehrere Premium-Produktlinien an Hautkosmetikprodukten entwickelt, die eine individuelle Mischung aus hochkonzentrierten, mit CBD formulierten Inhaltsstoffen enthalten. Die Rezepturen werden in einem unabhängigen Labor auf ihre Wirksamkeit getestet. Innocan wird seine „Synony: Beauty & Science“-Hautpflegeprodukte sowie seine „R&G Relief & Go“-Produkte präsentieren. Als erstmaliger Teilnehmer an der LMCC wird Innocan seine F&E-Kompetenz sowie seine langjährige Erfahrung bei der individuellen Formulierung von Produkten sowohl für White-Label- als auch für Private-Label-Kooperationen präsentieren.

Über die LMCC Conference

Die LMCC, die 2018 als erste B2B-Messe ihrer Art ins Leben gerufen wurde, hat sich zu einer wichtigen Anlaufstelle und einem Treffpunkt für die Entdeckung von Produkten und eine umfassende Aufklärung über die Kategorie entwickelt, die visionäre CBD- und Cannabismarken in den Kategorien Beauty/Wellness, Lebensmittel/Getränke und Technologie/Lifestyle-Accessoires mit Mainstream-Einzelhandelskäufern, Luxusapotheken, Medien und Investoren verbindet.

https://www.lmccshow.com.

„Wir freuen uns, unsere bestehenden innovativen Produktlinien auf einer erstklassigen CBD-Wellness-Konferenz in New York zu präsentieren“, sagte Iris Bincovich, CEO von Innocan.

Über Innocan

Innocan ist ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharma und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Arzneimittelverabreichung aus der Cannabinoid-Forschung, um verschiedene Erkrankungen zu behandeln, um die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst zwei Technologien zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für zwei Indikationen: Epilepsie und Schmerzmanagement. (ii) CLX: Eine CBD-geladene Exosom-Plattform, die möglicherweise das Potenzial einer hochgradig synergistischen Wirkung regenerierender und entzündungshemmender Eigenschaften auf das zentrale Nervensystem (ZNS) bietet. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen und leistungsstarken Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hat Innocan ein Joint Venture namens BI Sky Global LTD gegründet, dessen Schwerpunkt darauf gerichtet ist, einen gezielten Online-Vertrieb zu entwickeln. https://innocanpharma.com/