Mittlerweile hat sich das Handelsgeschehen verlagert. Die Aktie ist drauf und dran, einen Widerstand zu attackieren. Um dieses Unterfangen jedoch positiv zu gestalten, bedarf es noch frischer Impulse…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 29.09. hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht musste Chevron in den letzten Handelstagen einige Rückschläge hinnehmen. Die Aktie tauchte unter die 153 US-Dollar und 149 US-Dollar ab. Damit ging auch die 200-Tage-Linie verloren. Aktuell steht die wichtige Unterstützung um 140 US-Dollar im Fokus des Handelsgeschehens. Sollte es für Chevron darunter gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall wäre der Weg in Richtung Juli-Tief bei 132,5+ US-Dollar frei. Kurzum. Für Chevron muss es nun darum gehen, zumindest die Unterstützung um 140 US-Dollar zu verteidigen. Sollte es hingegen unter das Juli-Tief gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Ein Comeback der Aktie oberhalb von 149 US-Dollar – noch besser oberhalb von 153 US-Dollar – würde die aktuelle Lage entspannen.“

In der Folgezeit konnte sich Chevron von der Marke von 140 US-Dollar lösen; ein Bruch dieser eminent wichtigen Unterstützung konnte somit abgewendet werden. Zügig gelang es Chevron, Aufwärtsmomentum zu kreieren. Die Widerstände bei 149 US-Dollar und 153 US-Dollar wurden überwunden, neue Kaufsignale dadurch installiert.

Diese entwickelten auch gleich ihre Wirkung und trieben die Aufwärtsbewegung weiter an. Chevron drang in den massiven Widerstandsbereich 160 US-Dollar / 166,7 US-Dollar ein. In dieser Phase verpasste es Chevron allerdings, gleich Nägel mit Köpfen zu machen und die Bewegung über die 166,7 US-Dollar zu ziehen. Stattdessen lief sich die Aktie in diesem Bereich fest, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten und Chevron unter die 160 US-Dollar zwangen.

Solange Chevron oberhalb von 153 US-Dollar notiert, besteht die Chance, erneut einen Vorstoß in Richtung Widerstandsbereich 160 US-Dollar / 166,7 US-Dollar zu lancieren. Sollte es allerdings unter die 149 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten.