Die Aktien der Ölkonzerne laufen; so auch Halliburton. Aktuell hat sich der Wert an eine markante Widerstandszone herangearbeitet und übt bereits Druck auf diese aus. Damit hat sich die Lage im Vergleich zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung Ende September deutlich verbessert.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Halliburton vom 28.09. hieß es unter anderem „[…] Die zuletzt thematisierte Unterstützung von 23,2+ US-Dollar geriet nach dem Verlust der 25 US-Dollar in den Fokus des Marktes. Halliburton lief diesen Kursbereich bereits an. Eine Ausdehnung der Bewegung unter die 23,2+ US-Dollar konnte noch einmal verhindert werden. Ob dieses jedoch von Dauer sein wird, bleibt abzuwarten. Kurzum. Die wichtige Unterstützung von 23,2+ US-Dollar steht nach wie vor im Feuer. Sollte es für Halliburton darunter gehen, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 21 US-Dollar / 20,8 US-Dollar gerechnet werden. Um die Lage zu entspannen, muss der Aktie die Rückkehr über die Zone 25,0 US-Dollar / 26,7 US-Dollar gelingen.“



Halliburton gelang es zunächst, die Unterstützung bei 23,2+ US-Dollar erfolgreich zu verteidigen. Daraufhin entwickelte die Aktie zügig Aufwärtsmomentum. Die für Ölkonzerne positiven Rahmenbedingungen forcierten das Ganze. Zügig wurde der Kursbereich 25,0 US-Dollar / 26,7 US-Dollar überwunden, ein neues Kaufsignal in Richtung 30 US-Dollar installiert.

Derzeit ringt Halliburton mit dem Widerstandsbereich um 30 US-Dollar. Man kann das ganze Cluster auf 32,3 US-Dollar erweitern. Insofern hat Halliburton ein dickes Brett zu bohren.

Ein Sprung über die 32,3 US-Dollar würde der Aktie weiteres Aufwärtspotential in Richtung 33,8 US-Dollar bzw. 35 US-Dollar verschaffen. Um das Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden, sollte es nun im besten Fall nicht mehr unter die 26,7 US-Dollar gehen. Anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden.