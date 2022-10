Dortmund/Almere (ots) - Europäische Gruppe, die von der unabhängigen

Investmentgesellschaft Waterland Private Equity unterstützt wird, sowohl für

Marktwachstum als auch technologische Innovation gewürdigt



Enreach (https://www.enreach.de/) , die schnell wachsende

Unified-Communications- und Cloud-Contact-Center-Gruppe, wird im aktuellen Frost

Radar "UCaaS 2022" als einer der führenden europäischen Anbieter von UC-Lösungen

eingestuft. Das globale Marktforschungsunternehmen Frost & Sullivan erstellt

jedes Jahr den Frost Radar und bewertet dafür Anbieter von Unified

Communications anhand einer Vielzahl von Schlüsselkriterien. Analysiert wird

nicht nur das Wachstum der Anbieter, sondern auch deren Fähigkeit, sich den

dynamischen Markt- und Technologieentwicklungen zu stellen, die

Kundenanforderungen immer wieder neu definieren.





Für den UCaaS-Radar 2022 bewertete Frost & Sullivan die Anbieter in mehrerenBereichen, darunter Vision und Strategie, Umsatzwachstum, Marktanteil sowieVertriebs- und Marketingaktivitäten. Enreach wird als der am schnellstenwachsende Anbieter in Europa hervorgehoben. Die Marktforscher von Frost &Sullivan führten dies unter anderem auf die erfolgreiche Verlagerung aufCloud-basierte Lösungen in Märkten mit hohem Cloud-Potenzial wie etwaDeutschland und das innovative Angebot mobil-nativer UCaaS-Produkte von Enreachzurück."Wir freuen uns, dass Frost & Sullivan Enreach als führend unter deneuropäischen Cloud-Kommunikationsanbietern einstuft. Als Unternehmen, das sichdarauf konzentriert, die hohen Anforderungen von kleinen, mittleren und großenKunden in ganz Europa zu erfüllen sind wir gemeinsam mit unserem Partnernetzwerkin einer einzigartigen Position, um die Nuancen in jedem einzelnen unsererMärkte zu verstehen und die passenden Lösungen anzubieten. Diese erneuteBestätigung unserer führenden Position in Europa durch die unabhängigenAnalysten von Frost & Sullivan zeigt uns, dass wir den richtigen Wegeingeschlagen haben", sagt Dr. Ralf Ebbinghaus, Chief Commercial Officer vonEnreach."Mein Dank gilt allen mehr als 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vonEnreach, die jeden Tag auf den Erfolg von Enreach hinarbeiten und dafür sorgen,dass unsere Lösungen noch mehr Unternehmen ermöglichen, ihre Effizienz,Produktivität und Kundenzufriedenheit zu steigern. Außerdem bedanke ich michnatürlich bei allen Partnern von Enreach, die unser gemeinsames Wachstum mitihrer harten Arbeit und ihrem Engagement vorantreiben", sagt Stijn Nijhuis,Chief Executive Officer von Enreach.Laut Robert Arnold, Chefanalyst von Frost & Sullivan, hebt sich Enreach durchseine Kombination aus fundierten Marktkenntnissen, strategischen Übernahmen undeinem umfassenden Produktportfolio von seinen Mitbewerbern ab. "Enreach gehörtzu den wenigen in Europa verwurzelten Unified-Communications-Anbietern, die aufdem Frost Radar vertreten sind und sich durch konsequente Innovationenauszeichnen", so Arnold. "Die Marktstärke der Gruppe resultiert auserfolgreichen Übernahmen und Integrationen, effektiven Partnerstrategien undstetigem organischem Wachstum. Wir erwarten, dass Enreachs differenziertesPortfolio und die vielfältigen Go-to-Market-Strategien des Unternehmens in denverschiedenen europäischen Märkten zu langfristigem Erfolg führen werden."Über EnreachEnreach ist ein europaweit führender Anbieter von Unified-Communications- undCloud-Contact-Center-Lösungen. Über ihre Reseller- und Service-Provider-Partnersowie ihre Direktmarken bietet die Gruppe Collaboration-Technologien undTelekommunikationsdienste an. Alle Unternehmen von Enreach tragen mitintelligenten, integrierten ITK-Lösungen zu einer optimalen Kommunikation undZusammenarbeit in Unternehmen bei. Enreach verfolgt den Anspruch, UnternehmenZugang zu den besten Kommunikations- und Collaboration-Tools zu verschaffen, dieauf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Enreach ist in über 25Ländern aktiv und beschäftigt 1.200 Mitarbeiter an 27 verschiedenen Standortenin Europa.Weitere Informationen über Enreach: http://www.enreach.dePressekontakt:Reineke Beijdorff, +31 (0)6 868 69 278, Enreach,mailto:reineke.beijdorff@enreach.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/165841/5343967OTS: Enreach Holding B.V.