Volkswagen investiert über seine Software-Sparte Cariad 2,4 Milliarden Euro in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem chinesischen KI-Spezialisten Horizon Robotics. Das haben die beiden Unternehmen am Donnerstag bekanntgegeben. Mit dem Joint-Venture, an dem Cariad 60 Prozent halten soll, wollen die Wolfsburger vor allem beim autonomen Fahren endlich Dampf machen und damit ihre Marktstellung in China festigen.

Außerdem will Cariad seine Präsenz in China stärken und die Mitarbeiterzahl in der Volksrepublik von 600 auf 1200 verdoppeln.