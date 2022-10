Die 61 Jahre alte Ökonomin, die derzeit einen Lehrstuhl an der Ludwig-Maximilians-Universität München hat, ist seit April Mitglied des Sachverständigenrates. Die weiteren Ratsmitglieder sind derzeit: Veronika Grimm, Achim Truger und seit August Ulrike Malmendier sowie Martin Werding./ben/DP/nas

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die "Wirtschaftsweisen" haben mit Monika Schnitzer erstmals eine Frau als Vorsitzende. Die fünf Mitglieder des Beratungsgremiums der Bundesregierung wählten die Ökonomin am Donnerstag mit sofortiger Wirkung in diese Funktion, wie der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mitteilte. Schnitzer ist demnach gemäß Gesetz für die Dauer von drei Jahren gewählt.

Monika Schnitzer als erste Frau an Spitze des Sachverständigenrates

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer