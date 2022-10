HOFMANNs forciert grünere Zukunft / Engagement für Nachhaltigkeit und Klimaschutz (FOTO)

Boxberg-Schweigern (ots) - Die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz gehören zu

den größten Herausforderungen der aktuellen Zeit. Sie erfordern jetzt aktive

Maßnahmen, um die Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen. Der

Verpflegungsspezialist HOFMANNs hat hierzu den erweiterten Begriff ESG

(Environment, Social, Governance) fest in seiner Strategie verankert und

engagiert sich seit mehr als 60 Jahren für eine Produktion in Verantwortung für

Mensch, Natur und Umwelt. Diese Themen gewinnen für das Boxberger Unternehmen

immer größere Bedeutung.



"ESG im erweiterten Kontext ist fester Bestandteil unseres täglichen Handels und

unserer unternehmensweiten Strategie", betont Dennis Gmeiner, CEO bei HOFMANNs.

"Es braucht einen festen Rahmen, um die Komplexität und Breite der Themen zu

adressieren, einzuordnen und sich ambitioniert damit auseinander zu setzen.

Hierzu haben wir als Organisation eine umfangreiche ESG-Initiative gestartet.

Diese gibt klare Ziele und Maßnahmen für die kommenden Jahre vor."





Die wichtigsten Prinzipien der Nachhaltigkeitsstrategie von HOFMANNs sind dieReduzierung des Energieverbrauchs, Abfallvermeidung vor -minimierung, Recyclingder Menüschalen und eine sorgfältige Logistikplanung. Die von Hand gekochtenMenüs und der maßgeschneiderte Service werden in der Gemeinschafts- undSozialverpflegung, Kindertagesstätten, im Health-Care-Bereich und auch imeigenen Online Shop eingesetzt.Nachhaltiger GenussFür die Produktfrische und Qualität aller Menüs legt HOFMANNs großen Wert aufdie Regionalität der verwendeten Rohstoffe. Beispielsweise werden überwiegendWaren von Lieferanten aus der Region genutzt. Einer von ihnen ist dieTaubermühle Kuhn in Markelsheim. Als langjähriger Partner bezieht HOFMANNs seitüber 30 Jahren Mehl, Vollkornmehl und Weichweizengrieß von dort. Die Herkunftaller Rohwaren wird dokumentiert und ist daher lückenlos rückverfolgbar.Regionale Frische und Saisonalität sind bei HOFMANNs genauso wichtig wieBio-Zertifizierung sowie die Vermeidung von Geschmacksverstärkern undkünstlichen Farb- und Aromastoffen. Auch bei der Neuentwicklung von Produktensteht die nachhaltige Strategie des Unternehmens im Fokus: mit hybriden undveganen Menükreationen sowie saisonalen Highlights. Die Menüs von HOFMANNs sinddurch sehr schonendes Tiefgefrieren mit umweltverträglichen Kältemitteln haltbargemacht. Darüber hinaus werden in der Manufaktur nahezu 100 Prozent dereingesetzten Produkte vollständig verwertet. Der geringe Anteil anLebensmittelresten wird von ReFood gesetzeskonform entsorgt und zu biologischemDüngemittel und Grünstrom weiter nutzbar verarbeitet.Verantwortung für die UmweltNicht nur bei den Menüs steht Nachhaltigkeit ganz oben, sondern auch bei denThemen Verpackung und Transport. Die innovative, Cellulose-basierte Verpackungfür die Menüs besteht aus nachwachsenden Rohstoffen und ist plastikfrei. DerTransport ist durch die Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten und myclimatesowie durch den eigenen Fuhrpark CO2-neutral. Täglich werden mehrere tausendMenüs klimaneutral ausgeliefert.