KfW IPEX-Bank finanziert 40 neue Stadtbahnwagen für Stuttgart

- Ersatz älterer Stadtbahnfahrzeuge der Stuttgarter Flotte

- Beitrag zur Modernisierung des Schienenverkehrs in Baden-Württemberg



Die KfW IPEX-Bank finanziert 40 neue Stadtbahnwagen für die Stuttgarter

Straßenbahnen AG (SSB). Die neuen Wagen sollen sukzessive die ältesten Fahrzeuge

der Stuttgarter Flotte ersetzen. Die SSB hatte den Auftrag nach einem

europaweiten Ausschreibungsverfahren an den Hersteller Stadler Deutschland GmbH

vergeben. Die Wagen vom Typ S-DT 8.16 sollen ab 2025 nach Stuttgart geliefert

werden.