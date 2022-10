FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hugo Boss vor Zahlen zum dritten Quartal von 62 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Dem Modekonzern dürfte es erneut gelungen sein, mit seiner Markenerneuerungsstrategie eine hohe Aufmerksamkeit bei ju?ngeren Kundengruppen ("Generation Z"/"Millennials") zu generieren, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Chancen stünden gut, dass Hugo Boss die Jahresziele umsatz- und ergebnisseitig u?bertreffen werde. Die zuletzt sehr hohe Begeisterung der Verbraucher fu?r die Konzernmarken du?rfte im Jahr 2023 zwar nicht abrupt erlöschen, es sei jedoch zu befu?rchten, dass die Nachfragedynamik im Umfeld hoher Lebenshaltungskosten in den europäischen Kernmärkten nachlasse./la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2022 / 15:37 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2022 / 15:47 / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Hugo Boss Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -2,19 % auf 45,54EUR an der Börse Tradegate.



Rating: Halten

Analyst: DZ Bank

Kursziel: 50 Euro