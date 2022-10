CREDIT SUISSE stuft BOEING CO auf 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Boeing mit "Underperform" und einem Kursziel von 98 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Die Luftfahrt- und Verteidigungsbranche sei ein Nullsummenspiel, schrieb der nun zuständige Analyst Scott Deuschle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trends, die sich positiv für die Verteidigung auswirkten, hätten entsprechend negative Folgen für die kommerzielle Luft- und Raumfahrt. Dies gelte besonders für Boeing. Solange etwa die Spannungen zwischen den USA und China bestehen blieben, werden dem Experten zufolge die Chancen, Flugzeuge nach China zu verkaufen, wahrscheinlich weiterhin stark beeinträchtigt sein./la/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2022 / 08:12 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +2,83 % auf 130,1USD an der Börse NYSE.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Scott Deuschle

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 98

Kursziel alt: 98

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m