Piramal Pharma veröffentlicht seinen Nachhaltigkeitsbericht GJ21-22, der seine ESG-Reise zur Beschleunigung des Tempos zur Integration von Nachhaltigkeitspraktiken verdeutlicht.

MUMBAI, Indien, 13. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (PPL) gab heute seinen Nachhaltigkeitsbericht GJ21–22 bekannt, um einen Überblick über seine Leistung in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung-Parameter (ESG) zu geben. Der Bericht hebt die verantwortungsvollen Wachstumsbestrebungen von PPL durch nachhaltige Geschäftstätigkeiten hervor, die alle drei Unternehmen abdecken – Contract Development and Manufacturing Organisation (CDMO), Complex Hospital Generics (CHG) und India Consumer Healthcare (ICH) – in Indien, dem Vereinigten Königreich (UK) und den Vereinigten Staaten (USA).

Der Bericht konzentriert sich auf den Zweck und die Vision des Unternehmens, die seinem strategischen und operativen Rahmenwerk der Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung zugrunde liegen, das auf den vier Säulen – verantwortungsbewusste Betriebsabläufe, Stakeholder-Orientierung, Geschäftsresilienz sowie Qualität und Spitzenleistung – aufbaut. Auf der Grundlage dieser Philosophie ist das Unternehmen bestrebt, seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, den lokalen Gemeinschaften zu dienen, einen sicheren, integrativen und respektvollen Arbeitsplatz zu bieten, ethische Geschäftspraktiken zu fördern und eine nachhaltigere Wertschöpfungskette in Partnerschaft mit Kunden und Lieferanten aufzubauen.

Um die ESG-Strategie, das Rahmenwerk und die Ziele des Unternehmens zu sehen, laden Sie bitte den vollständigen Bericht herunter: PPL Nachhaltigkeitsbericht GJ21-22

Nandini Piramal, Executivedirector von Piramal Enterprises und Vorsitzende von Piramal Pharma Limited, sagt:„Piramal hat Nachhaltigkeitspraktiken in all seinen Geschäftsbereichen schon immer höchste Priorität eingeräumt. Wir haben bedeutende Schritte in den Bereichen Abwasser-Recycling und Energieeinsparung, Klimawandelmanagement, Erhöhung der Diversität der Belegschaft und anhaltend hohes Engagement für unsere CSR-Initiativen in den Bereichen Gesundheit und Bildung unternommen. Dies stimmt mit unserem Unternehmensziel überein: „Gutes zu tun und davon zu profitieren" („Doing Well and Doing Good"). Mit der Abspaltung von Piramal Pharma Limited von der Muttergesellschaft glauben wir, dass wir gut positioniert sind, um uns zu einer verantwortungsbewussten, verantwortlichen und transparenten Organisation zu entwickeln, die Patienten eine hochwertige Versorgung bietet und gleichzeitig den Planeten schützt."