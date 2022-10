Yealink stellt auf der Microsoft Ignite die intelligente 360-Grad-Komplettkamera SmartVision 60 für Microsoft Teams vor

XIAMEN, China, 13. Oktober 2022 /PRNewswire/-- Yealink (Börsencode: 300628), ein weltweit führender Anbieter von Unified Communications (UC)-Lösungen, hat seine brandneue, von künstlicher Intelligenz (KI) unterstützte 360-Grad-Komplettkamera, die SmartVision 60, auf der Microsoft Ignite, der größten jährlichen Veranstaltung des Technologieriesen für Fachleute und Entwickler weltweit, einem weltweiten Publikum vorgestellt. Die SmartVision 60 ist das neueste Produkt der nächsten Generation von Yealink und macht hybride Meetings für jedermann zugänglich. Die SmartVision 60 wurde für kleine bis mittelgroße Besprechungsräume entwickelt und ist vollständig mit Microsoft Teams kompatibel. Sie verfügt über eine 360-Grad-Kamera mit 10K-Auflösung, zwei Sätze multifunktionaler Mikrofone und ein hochmodernes Lautsprechersystem, um allen Teilnehmern an hybriden Besprechungen ein umfassendes und immersives Erlebnis zu bieten.

Laut der jüngsten McKinsey-Umfrage werden 90 % aller Unternehmen nach der Pandemie auf hybride Arbeitsmodelle setzen. Angesichts dessen denken immer mehr Unternehmen darüber nach, wie sie sicherstellen können, dass alle Teilnehmer eines hybriden Meetings die gleiche Erfahrung machen können, auch wenn sie nicht vor Ort sind. Die SmartVision 60 von Yealink löst das Problem, mit dem Teilnehmer an hybriden Meetings häufig konfrontiert sind: Sie können nicht richtig sehen oder hören und fühlen sich insgesamt vom Geschehen abgekoppelt. Diese Kamera garantiert, dass niemand außen vor bleibt.

360-Grad-Panoramakamera mit 10K-Auflösung, keine versteckten Teilnehmer

Dank der 360-Grad-Abdeckung und der Perspektive in der Mitte des Tisches gerät während der Besprechung niemand aus dem Blickfeld. Darüber hinaus liefert diese nagelneue Kamera mit 10K-Auflösung atemberaubende Bilder mit mehr Details als je zuvor.

Multistream-Funktion für den Personen-Feed, niemand wird ausgeschlossen

Die nahtlos mit Microsoft Teams kompatible Multistream-Funktion für den Personen-Feed erstellt individuelle Videofeeds von vier aktiven Lautsprechern im Raum und fügt diese zusammen. Gleichzeitig wird die Panoramaansicht des Raums gezeigt. Diese Funktion ermöglicht es, dass alle, die am Konferenztisch Platz genommen haben, kristallklar auf dem Bildschirm erscheinen. So kommen Mimik und Körpersprache auch bei hybriden Meetings zur Geltung. Jedes Gespräch ist so lebendig wie bei einem persönlichen Treffen.