DZ BANK stuft MERCK KGAA auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Merck KGaA nach dem jüngsten Kapitalmarkttag von 236 auf 229 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Spezialchemie- und Pharmakonzern habe eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegenu?ber den aktuellen Krisen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da ferner die letzten beiden größeren Zukäufe Versum und AZ das Electronics-Segment verstärkt hätten, erwartet der Experte, dass die neuen Akquisitionsziele in den Bereichen Life Science Services sowie Biotech- und Pharma liegen./la/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2022 / 16:31 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2022 / 16:38 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,21 % auf 164,1EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m