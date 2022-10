Piramal Pharma Solutions bringt ADCelerate auf den Markt, einen schnellen, integrierten Ansatz, um ADCs zu IND zu bringen

ADCelerate liefert für Phase-I geeignetes Antikörper-Arzneimittel-Konjugat (ADC) Wirkstoff und Arzneimittelprodukt für die Einreichung eines neuen Prüfpräparats (IND)

Beschleunigt die Zeitplanung und ermöglicht eine schnellere Verabreichung an Patienten in der Klinik

Von der Projektinitiierung bis zum GMP-Arzneimittelprodukt in nur 12 Monaten

MUMBAI, Indien, 13. Oktober 2022 /PRNewswire/-- Piramal Pharma Solutions, ein führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), gab die Markteinführung von ADCelerate bekannt, einer neuen Markenlösung für die Entwicklung von Anti-Körper-Arzneimittel-Konjugaten, die den Zeitplan für die Entwicklung der ersten klinischen Lieferung von Arzneimittelsubstanz und -produkt beschleunigt.

Mit ADCelerate liefert Piramal Pharma Solutions (PPS) ein vollständig entwickeltes Herstellungsverfahren für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und lyophilisierte Arzneimittel, und das alles innerhalb von nur zwölf Monaten. Das Programm umfasst qualifizierte, für die Phase I geeignete Analysemethoden zur Unterstützung von Chargenfreigabe- und Stabilitätsstudien, sowohl für die Arzneimittelsubstanz als auch für das Arzneimittelprodukt, sowie erste Stabilitätsdaten zur Arzneimittelsubstanz (sechs Monate) und zum Arzneimittelprodukt (ein Monat).

Peter DeYoung, Chief Executive Officer von Piramal Pharma Solutions, sagte: „Als CDMO, das der Biopharma-Branche dient, wissen wir, dass Geschwindigkeit wichtig ist. Unsere Kunden so schnell wie möglich in die Klinik zu bringen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen, unterstützt unser Ethos der Patientenzentrierung. ADCelerate ist ein starkes Beispiel für dieses Prinzip, das zum Leben erweckt wurde. Durch die Nutzung unserer Fähigkeiten und unseres Fachwissens in den Bereichen ADCs und sterile Abfüllung/Fertigstellung sind wir in der Lage, die Fristen zu verkürzen und gleichzeitig die höchsten Qualitätsstandards einzuhalten."

Die beschleunigten Zeitpläne, die ADCelerate liefert, werden durch die große Erfahrung von PPS bei der Lösung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Problemen sowie durch das Fachwissen des Unternehmens bei der Herstellung lyophilisierter Arzneimittel ermöglicht. Alle ADCelerate-Programme basieren auf einem Standardprozess und werden an den Umfang des Projekts jedes Kunden angepasst.