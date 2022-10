GOLDMAN SACHS stuft IAG Pence auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 136 Pence belassen. Die Fluggesellschaft habe sehr stark abgeschnitten und beim operativen Ergebnis vor Sondereffekten die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine überraschend schnelle Rückkehr zu einer Rentabilität wie vor der Pandemie, etwa durch höhere Ticketpreise, wäre angesichts der höheren Investitionen und des höheren Verschuldungsgrads im Vergleich zu den Werten vor der Pandemie ein wichtiger positiver Faktor für die Aktien./la/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2022 / 13:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +8,61 % auf 1,230EUR an der Börse Tradegate.