GOLDMAN SACHS stuft Kering auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Kering vor den am 20. Oktober erwarteten Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 720 auf 735 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen, wie Analystin Louise Singlehurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Der Luxuskonsum sei im abgelaufenen Jahresviertel robust geblieben. Angetrieben habe eine solide Nachfrage in den USA und Europa, die durch die Rückkehr der Ausgaben von Touristen unterstützt worden sei./ck/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2022 / 17:16 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -1,18 % auf 440,8EUR an der Börse Tradegate.



