JPMORGAN stuft Axa auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa vor der Veröffentlichung der Aktivitätsindikatoren für das dritte Quartal von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Farooq Hanif kappte mit Blick auf den 2. November in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Ergebnisse des Versicherers für 2023 und 2024. Seine Gewinnschätzungen für 2022 senkte er ebenfalls, was allerdings vor allem der Einbeziehung eines Verlustes von 500 Millionen US-Dollar durch den Hurrikan Ian geschuldet sei./ck/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2022 / 17:35 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2022 / 17:36 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +3,65 % auf 23,45EUR an der Börse Lang & Schwarz.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Farooq Hanif

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m