Ursache und Wirkung, Kommentar zu Großbritannien von Andreas Hippin

Frankfurt (ots) - Eine gewisse Schadenfreude ist schwer zu unterdrücken, wenn

man das Geschehen in Westminster verfolgt. Schließlich sind Premierministerin

Liz Truss und ihr Schatzkanzler Kwasi Kwarteng keine Politiker, mit denen man

sich einen gemeinsamen Bierabend im nächstgelegenen Pub vorstellen wollte. Ihre

volksferne Abgehobenheit wird ihnen zunehmend zum Verhängnis. Doch muss man

Ursache und Wirkung unterscheiden. Nicht sie haben die britische Wirtschaft

gegen die Wand gefahren. Zu den Verwerfungen, die derzeit an den britischen

Finanzmärkten zu beobachten sind, wäre es angesichts steigender Zinsen ohnehin

gekommen. Sie hatten nur das Pech, durch ihr ungeschicktes Vorgehen bei der

Vorstellung ihres Wachstumsplans den unvermeidlichen Abschwung zu beschleunigen.



Denn irgendwann greift das Gesetz der Schwerkraft. Eine Zombiewirtschaft, deren

Wachstum auf steigenden Assetpreisen und schuldenfinanzierten

Wohlfahrtsprogrammen beruht, stößt einmal an ihre Grenzen. Die seit Jahren

betriebene Politik der immer höheren Staatsausgaben lässt sich nur in einem

Nullzinsumfeld aufrechterhalten. Aber das ist nun zu Ende. Denn all das von den

westlichen Notenbanken gedruckte Geld will ausgegeben werden und sorgt

allerorten für erheblichen Preisauftrieb.