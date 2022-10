DUBAI, VAE, 14. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Auf der HUAWEI CONNECT Dubai, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfand, trafen sich mehr als 3.000 Branchenvertreter, um über das Thema „Innovative Infrastructure to Unleash Digital" zu diskutieren. Vertreter des ägyptischen Ministeriums für Hochschulbildung und wissenschaftliche Forschung, des nigerianischen Unternehmens Galaxy Backbone Limited, von Huawei und anderen Organisationen tauschten sich über ihre neuesten Digitalisierungsmethoden aus und beleuchteten neue Wege zur digitalen Transformation der Industrie.

HUAWEI CONNECT 2022 in Dubai Innovative Infrastruktur treibt digitale Transformation in der Industrie voran

