Oberland Capital schließt dritten Healthcare Royalty and Credit Opportunities Fund mit 1,2 Mrd. $ Hard Cap ab

New York (ots/PRNewswire) - Oberland Capital Management LLC ("Oberland Capital")

gab heute den Abschluss des dritten Healthcare Royalty and Credit Opportunities

Fund des Unternehmens, Oberland Capital Healthcare Fund III LP (einschließlich

verbundener Fonds, "Fonds III" oder der "Fonds"), mit Kommanditistenzusagen in

Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar bekannt. Der Fonds war deutlich überzeichnet

und konnte etwa sechs Monate nach seiner Auflegung abgeschlossen werden.

Oberland Capital sicherte sich die Zusagen einer breit gefächerten und globalen

Gruppe institutioneller Anleger, darunter Stiftungen, Pensionspläne und

Staatsfonds.



Andrew Rubinstein, Managing Partner von Oberland Capital, kommentierte: "Wir

schätzen die starke Unterstützung von bestehenden und neuen Investoren und ihr

Vertrauen in die spezialisierte Healthcare-Investmentstrategie von Oberland

Capital, die sich auf innovative Therapeutika, Diagnostika und medizinische

Geräte konzentriert, die eine wichtige Rolle im Behandlungsparadigma für schwere

Krankheiten spielen."