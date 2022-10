Öffentliche Bibliotheken in Deutschland, Österreich und der Schweiz verzeichnen Rekordausleihzahlen mit OverDrive, der weltweit führenden digitalen Leseplattform

FRANKFURT, Germany, 14. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Das laufende Jahr ist ein Rekordjahr für die Nutzung von E-Books und digitalen Hörbüchern in öffentlichen Bibliotheken in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mehr als 300 öffentliche Bibliotheken verleihen E-Books und Hörbücher über die prämierte Lese-App Libb y von OverDrive . Als weltweit führender digitaler Leseservice ist die Technologie von OverDrive für ihre Benutzerfreundlichkeit und die hochgelobte App Libby bekannt. Bibliotheken, die mit OverDrive zusammenarbeiten, profitieren außerdem von einem Katalog mit Millionen von digitalen Medien in über 100 Sprachen, darunter hunderttausende deutschsprachige E-Books und Hörbücher von deutschen Verlagen.

OverDrive bietet seit 2014 E-Books in Deutschland an. Die Libby-App ist in Berlin, Hamburg, München, Köln, Düsseldorf, Hannover, Leipzig sowie in öffentlichen Bibliotheken in Wien, Österreich und Zürich, Basel und Bern, Schweiz im Einsatz.

"Nach ausgiebigen Praxistests haben wir uns in diesem Jahr entschlossen, mit unserem E-Medien-Angebot endgültig zu OverDrive zu wechseln, nachdem wir 10 Jahre lang einen anderen Anbieter hatten", sagt Frau Rittel, Bereichsleitung Bibliothek Euskirchen (Westleihe24). "An OverDrive schätzen wir besonders die Benutzerfreundlichkeit und leichte Handhabung, insbesondere über die Libby-App, kaum noch Support, weil alles selbsterklärend und zuverlässig funktioniert. Der Umstieg auf das neue Portal hat für uns als Bibliothek reibungslos funktioniert, auch dank der guten Betreuung durch die Firma OverDrive."

Die wachsende Akzeptanz und Nutzung in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist auf den hervorragenden Katalog und die innovative Technologie des Unternehmens zurückzuführen. Öffentliche Bibliotheken können aus Millionen von E-Books, Hörbüchern und anderen digitalen Inhalten in Deutsch, Englisch und über 100 weiteren Sprachen wählen. Im Katalog finden sich deutsche Verlage wie Hanser Verlag, Holtzbrink, S. Fischer und Rowohlt sowie Titel von deutschen und SPIEGEL-Bestsellerautoren wie Nele Neuhaus, Charlotte Link, Arno Strobel und Cornelia Funke.