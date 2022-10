DEUTSCHLAND: - HOHE GEWINNE ERWARTET - Eine ausgeprägte Rally an den US-Börsen stimmt am Freitag auch die Anleger an der Frankfurter Börse risikobereit. Am Vortag konnte der Dax schon erste Grundzüge der Kurskapriolen in New York mitgehen, die Aufwärtsbewegung dürfte nun aber weiter gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Xetra-Start 1,9 Prozent höher auf 12 592 Punkte. Bleiben die Gewinne nachhaltig, könnte der Dax sein bisheriges Wochenminus von 0,7 Prozent noch in eine positive Bilanz umwandeln. Der Dow Jones Industrial hatte am Donnerstag nach fast zwei Prozent Minus zum Handelsstart am Ende stolze 2,8 Prozent gewonnen. "Angesichts der höher als erwarteten Verbraucherpreise für September gibt es keine überzeugenden Möglichkeiten, die Aktienbewegungen in den USA über Nacht zu erklären", schrieben am Morgen die Experten der ING-Bank. Ihre Kollegen von der Commerzbank vermuten Eindeckungen von Leerverkäufern als Ursache.

USA: - DEUTLICH IM PLUS - Die Verbraucherpreise in den USA haben die US-Börsen am Donnerstag auf eine ausgeprägte Berg- und Talfahrt geschickt. Nach zunächst kräftigen Verlusten ging es schließlich steil nach oben. Der Dow Jones Industrial schloss wieder über der Marke von 30 000 Punkten. An den Aktienmärkten habe sich die Hoffnung breit gemacht, dass die in diesem Jahr gestarteten Ausverkaufswellen ihren Boden gefunden haben könnten, sagten Händler. Die US-Inflationsdaten für September hatten gezeigt, dass die hohe Inflation zwar tendenziell auf dem Rückzug ist, aber nur leicht. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,2 Prozent und damit etwas deutlicher als erwartet. Im August allerdings hatte die Inflationsrate noch 8,3 Prozent betragen. Der Dow , der zum Handelsstart um fast zwei Prozent abgesackt war, erholte sich im Verlauf zunehmend. Zum Börsenschluss legte der bekannteste Wall-Street-Index schließlich um 2,83 Prozent auf 30 038,72 Punkte zu. Für den S&P 500 , der zeitweise ein neues Tief seit November 2020 markiert und dabei die Marke von 3500 Punkten getestet hatte, ging es um 2,6 Prozent auf 3669,91 Zähler hoch. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 gewann 2,3 Prozent auf 11 033,58 Punkte. Er war zeitweise den siebten Tag in Folge gesunken und auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gesackt.

ASIEN: - DEUTLICHE GEWINNE - Die asiatischen Börsen haben am Freitag getrieben von starken US-Vorgaben deutlich zugelegt. In Japan zog der Nikkei 225 zuletzt rund drei Prozent an und steuert damit auf eine ausgeglichene Wochenbilanz zu. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen legte rund zwei Prozent zu und dürfte damit auf die Woche gesehen rund ein Prozent zulegen. Noch höher fielen die Gewinne in der Sonderverwaltungszone Hongkong aus. Der dortige Leitindex Hang Seng zog um dreieinhalb Prozent an. Damit kann der technologielastige Index einen Teil seiner deutlichen Verlust der vergangenen Tage ausgleichen

^

DAX 12355,58 1,51%

XDAX 12477,06 2,52%

EuroSTOXX 50 3362,40 0,93%

Stoxx50 3355,60 0,32%



DJIA 30038,72 2,83%

S&P 500 3669,91 2,6%

NASDAQ 100 11033,58 2,3%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 137,15 0,19%

°



DEVISEN:



^

Euro/USD 0,9785 0,08%

USD/Yen 147,40 0,12%

Euro/Yen 144,23 0,25%



°



ROHÖL:



^

Brent 94,72 +0,15 USD WTI 89,26 +0,14 USD °



