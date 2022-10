Mablink Bioscience gibt eine Series A Finanzierungsrunde in Höhe von €31 Millionen unter der Leitung von Sofinnova Partners und Mérieux Equity Partners bekannt

Die Finanzierung wird es dem Unternehmen ermöglichen, seinen führenden Kandidaten in die klinische Phase zu überführen und eine Pipeline mit Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten der nächsten Generation (ADCs) aufzubauen.

Seine proprietäre ADC-Technologie öffnet die Tür für neue und bessere Behandlungsmöglichkeiten für Krebspatienten

Lyon, Frankreich – 14. Oktober 2022 – Mablink Bioscience („Mablink“), ein Biotechnologie-Unternehmen, das die Krebstherapie mit Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten der nächsten Generation (ADCs) transformieren will, gab heute bekannt, dass es eine Series A Finanzierungsrunde in Höhe von €31 Millionen aufgebracht hat, um seinen führenden Kandidaten in die klinische Phase zu bringen und eine Pipeline von ADCs mithilfe seiner proprietären Plattformtechnologie aufzubauen. Die Runde wurde von Sofinnova Partners und Mérieux Equity Partners unter Beteiligung bestehender Investoren geleitet.

Die Mablink-Technologie basiert auf einer einzigartigen Struktur chemischer Verbindungen (so genannte „Linker“), die zwischen einem Antikörper und einem beliebigen zytotoxischen Molekül platziert werden, das in Tumorzellen abgegeben wird. Die einzigartige Struktur dieser Linker maskiert das zytotoxische Molekül, das die ADCs von Mablink „maskiert“ und ihnen zwei höchst wünschenswerte pharmakologische Eigenschaften verleiht. Erstens ermöglicht er den ADCs länger im Körper zu verbleiben und gibt ihnen somit mehr Zeit, Tumorzellen zu zerstören. Zweitens besitzen diese maskierten ADCs eine erheblich verbesserte Verträglichkeit. Diese beiden Aspekte führen zu einer 10-fachen Erhöhung des in Tiermodellen beobachteten therapeutischen Indexes, ein potenziell bahnbrechender Faktor für zukünftige klinische Erfolge im ADC-Raum.

„Wir sind sehr stolz darauf, von solch erfahrenen Investoren begleitet zu werden“, sagte Jean-Guillaume Lafay, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Mablink. „Sie bringen die notwendigen Mittel, aber auch das Know-how und das Netzwerk, das für den Erfolg von Mablink bei der Überführung seines ersten ADC an die Klinik entscheidend sein wird. Wir sind auch unseren bisherigen Investoren dankbar, die sich für eine Reinvestition in diese Runde entschieden haben.“