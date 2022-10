Die wichtigste Erkenntnis des gestrigen Tages für den Deutschen Aktienindex ist, dass es nicht zu einem neuen Jahrestief gekommen ist, obwohl nach den Daten und dem plötzlichen Abverkauf unter 12.000 Punkten alles dafür angerichtet war. Dass der DAX danach sogar dynamisch nach oben drehte, könnte bedeuten, dass am Tag der Deutschen Einheit vielleicht nicht nur das saisonal übliche Tief, sondern auch das Jahrestief erreicht wurde.

So geschehen gestern nach erneut stärker als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten aus den USA. Die Börsen wurden einmal kräftig durchgeschüttelt, aber am Ende hat sich die Mehrheit auf der Käuferseite versammelt.

Die Investoren befinden sich jetzt bereits drei bis sechs Monate in der Zukunft und damit in einer Welt, in der die US-Notenbank aller Voraussicht ihren Zinserhöhungszyklus vorläufig beendet haben wird, um die Wirkung ihrer verabreichten Medizin zunächst zu beobachten.

Die Bodenbildung im DAX ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Nun gilt es, das Hoch vom Dienstag vergangener Woche bei 12.675 Punkten nachhaltig zu überwinden. Die Zuversicht der Anleger muss jetzt so weit reifen, dass sie dieses Niveau als günstig und nicht als teuer ansehen. Hier gibt es in den nächsten Tagen noch dicke Bretter zu bohren. Werden die 12.675 Punkte im DAX von den Anlegern allerdings als weiterhin zu teuer angesehen, streichen die Käufer die Segel und setzen wieder Gewinnmitnahmen ein, bleibt der Abwärtstrend intakt. Ein abermaliger Rutsch auf die Jahrestiefs ist dann jederzeit möglich.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

