Wirtschaft Großhandelspreise drehen immer weiter auf

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Großhandelspreise drehen immer weiter auf. Im September waren sie um 19,9 Prozent höher als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte.



Die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr ist damit wieder höher ausgefallen als in den Vormonaten: Im August hatte die Veränderungsrate +18,9 Prozent betragen, im Juli +19,5 Prozent. Im Vormonatsvergleich stiegen die Großhandelspreise im September um 1,6 Prozent. Der hohe Anstieg der Großhandelspreise im Vorjahresvergleich sei weiterhin durch stark gestiegene Preise für viele Rohstoffe und Vorprodukte begründet, so die Statistiker.