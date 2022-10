Preisanstieg bei Agrarprodukten beschleunigt sich im August

Die Preise für Speisekartoffeln zogen binnen Jahresfrist um 23,0 Prozent an. Die Erzeugerpreise für Obst sanken hingegen im August gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,0 Prozent. Rückgänge gab es unter anderem bei Äpfeln (minus 21,3 Prozent). Bei Gemüse (plus 10,0 Prozent) stiegen insbesondere die Preise für Blumenkohl (plus 34,3 Prozent) und Gurken (plus 57,1 Prozent).

Hohe Kosten für Energie und Futter trieben die Preise für tierische Erzeugnisse deutlich in die Höhe. Sie legten um 44,1 Prozent innerhalb eines Jahres zu. Besonders stark verteuerte sich Milch mit plus 55,9 Prozent. Für Schlachttiere kassierten Landwirte 35,5 Prozent mehr./mar/DP/ngu