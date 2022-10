Deutsche Staatsanleihen legen weiter stark zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutscher Staatsanleihen sind am Freitag deutlich gestiegen und haben damit an die starken Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Am Morgen legte der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,85 Prozent auf 138,06 Punkte zu. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,15 Prozent.

Bundesanleihen waren kurz vor dem Wochenende trotz einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten gefragt. Experten der Dekabank sprachen von einer "brutalen Volatilität" an den Rentenmärkten. Sie verwiesen in ihrem Marktkommentar unter anderem auf die jüngsten Entwicklungen auf dem Anleihemarkt in Großbritannien, die Auswirkungen auf die übrigen Märkte zeige.