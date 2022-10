Die Top-CIOs des Jahres 2022 kommen von OTTO, ALDI, BVG, DB Cargo, Westfalen AG, Mercer International, LVM und von vier Universitätskliniken aus Baden-Württemberg

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - "CIO des Jahres 2022" sind Michael Müller-Wünsch von Otto in derKategorie Großunternehmen, Christoph Grewe-Franze von Mercer im Mittelstandsowie die sieben CxOs der Universitätskliniken Freiburg, Heidelberg, Tübingenund Ulm im Public Sector / Der Innovation Award geht an Sinanudin Omerhodzic vonAldi Nord / Marcus Loskant von der LVM Versicherung mit dem Transformation ofWork Award sowie Matthias Voigt von der Westfalen AG mit dem Cyber ResilienceAward ausgezeichnet / Der Corporate Courage Award an Arlene Bühler von DB Cargound der Sustainability Award an Henry Widera von der BVG erstmals vergeben / CIOund COMPUTERWOCHE zeichnen CIOs zum 20. Mal ausMünchen, 14. Oktober 2022 - Die Top-Entscheider:innen der deutschsprachigenIT-Community trafen sich gestern Abend auf der Verleihung der CIO Awardserstmals wieder seit über zwei Jahren. Rund 230 CIOs aus Deutschland, Österreichund der Schweiz nutzten in der Motorworld in München die Chance zum persönlichenAustausch und zum Networking. Erstmals dabei war die neue Schirmherrin desWettbewerbs, die Staatsministerin für Digitales in Bayern, Judith Gerlach, diein ihrer Keynote die Bedeutung der IT-Verantwortlichen in Wirtschaft und Politiklobte: "Die CIOs sind Antreiber dafür, dass technische Innovation zuunternehmerischem Erfolg führt - und damit zu unserem Wohlstand beiträgt. Daherist es wichtig, diese Leistung zu honorieren. Das machen wir mit derAuszeichnung ´CIO des Jahres´." TV-Journalistin Katrin Müller-Hohensteinmoderierte die Veranstaltung, die das CIO-Magazin und die COMPUTERWOCHE inKooperation mit dem Bundesverband der IT-Anwender Voice e.V. ausrichtete.Die diesjährigen Preisträger des Exzellenz-Wettbewerbs der Informations- undKommunikationstechnologie "CIO des Jahres" unterstreichen die rasanteDigitalisierung aller Geschäftsprozesse und die Bedeutung der IT alsunternehmensstrategische Erfolgskomponente aufs Anschaulichste. Der Gewinner inder Kategorie Großunternehmen, der Bereichsvorstand Technology bei Otto, MichaelMüller-Wünsch, ist mit der von ihm verantworteten Transformation desHandelskonzerns zur digitalen Plattform mit neuen Erlösquellen dafür das besteBeispiel. Für diese "Trans-formationsreise" formulierte er drei kritische Erfolgsfaktoren: eine nachhaltigeVeränderung des Mindsets und der Unternehmenskultur, die Erneuerung derBatch-orientierten Prozess- und Technologie-Landschaft sowie den Ausbau derDigitalkompetenz im Unternehmen. Das brachte Michael Müller-Wünsch nun dieAuszeichnung "CIO des Jahres 2022" ein, die von der COMPUTERWOCHE(www.computerwoche.de) und dem CIO-Magazin ( http://www.cio.de ) bereits zum 20.