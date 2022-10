Fazit : Solarpanele benötigen hochreinen Sand mit einem besonders niedrigen Eisengehalt. Je geringer die Verunreinigung ist, desto attraktiver wird die Weiterverarbeitung durch die Kunden und desto höher ist der potenzielle Verkaufspreis. Australien besitzt aufgrund seiner Geologie das Potenzial zum Saudi-Arabien für Sand zu werden. Saharasand eignet sich weder für den Einsatz im Bauwesen noch für Solarmodule. Allup Silica hat sich ein strategisches Portfolio von Sandprojekten in ganz Australien gesichert. Das Sparkler Projekt in West-Australien ist nur der Anfang. Die Entwicklung von Sandlagerstätten ist verglichen mit der Exploration von Gold- oder Buntmetalllagerstätten weniger risikoreich, da sich schnell eine Ressource berechnen lässt. Die Investitionen für den Beginn einer Sandproduktion sind mit 15 bis 20 Mio. AUD vergleichsweise überschaubar, erst recht wenn man bedenkt, dass solche Projekte eine lange Lebensdauer besitzen. Entscheidend für die Profitabilität ist die Reinheit des Produkts. An Nachfrage fehlt es nicht. Schon heute, lang vor einer kommerziellen Produktion, erhält Allup Silica regelmäßig Anfragen von Interessenten aus der Industrie. Allup hat bei seinem Börsengang im April dieses Jahres 5 Mio. AUD aufgenommen. Die vier Direktoren halten zusammen mehr als 40 Prozent der Anteile, entsprechend gering ist im Moment noch der Umsatz in der Aktie. Allerdings haben die Investoren beim IPO 0,20 AUD bezahlt. Derzeit notiert die Aktie marktbedingt bei knapp 0,10 AUD, was Allup mit rund 8 Mio. AUD (einschließlich Cash) bewertet.

Die Ergebnisse zeigen eine gute Abtrennung (>95 %) von SiO2 aus dem Flotationsrückstand (Produkt) und eine Verringerung des Gehalts an Verunreinigungen in allen Fällen, mit einer Verringerung des Fe2O3-Gehalts im Konzentrat zwischen 11 und 33 % (Fe2O3). Zur Erzielung dieser Ergebnisse wurden organische umweltfreundliche Flotationsreagenzien verwendet.

Die Solarenergie boomt. Allein in diesem Jahr werden nach Schätzungen von BloombergNEF voraussichtlich 250 Gigawatt neue Leistung installiert. Das entspricht einem Viertel der bisher weltweit installierten Leistung. Die Nachfrage wird weiter steigen. Was das schnelle Wachstum der Solarbranche künftig allerdings hemmen könnte, ist die Verfügbarkeit kritischer Rohstoffe, darunter – oft vergessen, weil vermeintlich häufig – hochreiner Sand. Sandprojekte, die logistisch, umwelttechnisch und von ihrer Qualität her alle Kriterien erfüllen, sind rar. Jetzt ist es dem australische Sand-Start-Up Allup Silica ( ASX: APS; FRA: U77 ) gelungen, auf seinem Sparkler A Silica-Projekt in West-Australien konsistent Sand mit Premium-Qualität zu gewinnen, der für Glas oder Solarpaneele geeignet wäre.

