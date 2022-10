Wirtschaft Grünen-Chefin hält Parteitagsbeschluss zu AKWs für bindend

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen-Chefin Ricarda Lang hält einen möglichen Parteitagsbeschluss zur Einsatzreserve von zwei Atomkraftwerken für bindend bei möglichen Kompromissen in der Ampel-Koalition. Auf die Frage, ob Wirtschaftsminister Habeck nach einem solchen Beschluss noch die Laufzeitverlängerung von mehr als zwei AKW vorschlagen könne, sagte Lang in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv: "Das wird er nicht machen, weil wir ja sozusagen gemeinsam überlegt haben, was macht in dieser Situation eigentlich Sinn."



Es gehe darum, was in der aktuellen Situation im Stromnetz notwendig sei, und das seien maximal zwei Meiler in der Reserve. "Das sollte auch die Leitlinie sein auch für jede Kompromissfindung innerhalb der Regierung und nicht irgendwelche Parteispielchen." Lang forderte eine rasche Entscheidung in der Ampel-Koalition.