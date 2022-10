Moody's bestätigt Ratings für Coface und verbessert Ausblick auf positiv

Mainz (ots) - Die Ratingagentur Moody's hat das Finanzstärkerating für den internationalen Kreditversicherer Coface mit A2 bestätigt. Die Agentur hat darüber hinaus den Ausblick von stabil auf positiv geändert.

In einer Pressemitteilung hebt Moody's hervor, dass dieses Rating "die starke Kapitalisierung, die gute Rentabilität und das begrenzte Engagement in Russland widerspiegelt. Coface hat die Solvabilitätsquote der Gruppe seit 2020 konstant über 190% gehalten und ist dadurch weniger anfällig für finanzielle und makroökonomische Schocks. Diese geringe Anfälligkeit wurde durch die jüngsten Verbesserungen bei der Qualität der Vermögenswerte der Gruppe noch verstärkt." Darüber hinaus war die Rentabilität von Coface in den letzten fünf Jahren mit einer durchschnittlichen Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) von 75% zwischen 2017 und 2021 sehr hoch.