Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen durch die Fed hat am Donnerstag für eine Achterbahnfahrt an der Wall Street gesorgt. Der S&P 500 machte einen Verlust von 2,4 Prozent wett und schloss den Donnerstaghandel mit einem satten Plus von 2,6 Prozent.

Diese Volatilität wird laut Bloomberg vor allem am sogenannten Tick-Index deutlich, der die Anzahl der steigenden und der fallenden Aktien in einem beliebigen Moment vergleicht. Dieser sekundengenaue Messwert der Aktienbewegungen erreichte am gestrigen Tag einen Wert von minus 1.900, bevor er über 1.900 stieg.