JPMORGAN stuft Glencore auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Glencore von 690 auf 660 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Dominic O'Kane passte seine Ergebnisschätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie zur Bergbaubranche an gesunkene Preise für Basismetalle an - gedämpft durch eine günstige Währungsentwicklung. Glencore bleibt sein Branchenfavorit aufgrund der geringen Eisenerz-Abhängigkeit. Die Aktie bleibt zudem im Vorfeld des Kapitalmarkttags am 6. Dezember auf der "Positive Catalyst Watch". O'Kane erhofft sich einen optimistischeren Ausblick für 2023./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2022 / 23:02 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Glencore Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +2,06 % auf 5,751EUR an der Börse Tradegate.