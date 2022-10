Heimische Rohstoffe als Schlüssel für bezahlbares Bauen und Wohnen / Bauindustrie und Baustoffindustrie plädieren für mehr Rohstoffsicherung und Ressourceneffizienz

Berlin (ots) - Spätestens seit der Corona-Pandemie und dem Angriff Russlands auf

die Ukraine sind Deutschlands Lieferketten auf dem Prüfstand. In einem

gemeinsamen Positionspapier zeigen der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie

(HDB) und der Bundesverband Baustoffe - Steine und Erden (bbs) die

Herausforderungen der deutschen Rohstoffgewinnung auf: Ohne bezahlbare Energie

und eine wirksame Verschlankung bei Planungs- und Genehmigungsverfahren droht

Deutschland ein zunehmender Mangel an mineralischen Rohstoffen.



Tim-Oliver Müller, HDB-Hauptgeschäftsführer: "Wir haben uns in den vergangenen

Jahren zu wenig Gedanken über Lieferabhängigkeiten gemacht. Das rächt sich

jetzt." Immerhin: Der für die kommenden Jahrzehnte absehbare Bedarf an

mineralischen Rohstoffen wie Kies, Sand, Gips, Ton, Kalk- und Naturstein lässt

sich laut der zwei Verbände aus heimischen Vorkommen decken. Die regionale

Gewinnung sei nicht nur aus Gründen der Versorgungssicherheit, sondern wegen der

hohen Transportintensität auch im Sinne des Klimaschutzes sinnvoll. Doch in der

Praxis scheitere die Rohstoffgewinnung häufig an hohen regulatorischen Hürden

und langwierigen, verzögerten Genehmigungsverfahren.