Die Aktie des kanadischen Cannabis-Unternehmens Aurora Cannabis machte in den letzten Monaten mit einem veritablen Kursverfall auf sich aufmerksam. Der ehemalige Highflyer des Sektors erfuhr eine immens harte Bodenlandung. Und ein Ende der Leidenszeit ist nicht auszumachen. Ganz im Gegenteil. Es droht weiteres Ungemach.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Aurora Cannabis vom 29.09. thematisierten wir die sehr durchwachsenen Ergebnisse des Unternehmens für das Juni-Quartal und die schwache charttechnische Verfassung der Aktie. So hieß es in der betreffenden Kommentierung: „[…] In den letzten Wochen dominierte eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen um 1,22 US-Dollar und 1,75 US-Dollar das Handelsgeschehen. Mitte August setzte Aurora Cannabis noch einmal zum Sprung über die 1,75 US-Dollar an, musste diesen Versuch aber erfolglos abbrechen. Danach etablierte sich eine neuerliche Abwärtsbewegung, die durch die Veröffentlichung der Zahlen noch einmal Fahrt aufnahm. Kurzzeitig notierte Aurora Cannabis bereits unterhalb von 1,22 US-Dollar. Noch ist der Bruch allerdings nicht als ausgeprägt zu bezeichnen. Sollte es jedoch nicht zügig zu einer Aufwärtsreaktion kommen, könnte sich der Bruch weiter manifestieren. In diesem Fall würde aus charttechnischer Sicht weiteres Ungemach drohen. Ein Test der 1,0 US-Dollar ist nicht auszuschließen. […] Der Markt reagierte sehr zurückhaltend auf die Zahlen. Die Aktie geriet unter Druck. Der schwache Gesamtmarkt tat sein Übriges. Aus charttechnischer Sicht brechen für Aurora Cannabis schwierige Handelstage an, gilt es doch den Bruch der Unterstützung um 1,22 US-Dollar noch einmal abzuwenden. Dass die Aktie bereits kurzzeitig darunter abtauchen musste, nährt nicht unbedingt den Optimismus.“