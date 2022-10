FAST BREAK ist nicht zu stoppen: Der neue Börsendienst aus unserem Hause hat nun die restliche Short-Position auf Tesla geschlossen. Das unglaubliche Ergebnis: 200 Prozent Performance in nur wenigen Tagen. Der Chefredakteur Stefan Klotter hat bereits die nächsten Trades ausgemacht. Erfahren Sie hier mehr.

Der Fonds hat jedoch in diesem Jahr die Hälfte seines Wertes eingebüßt, da steigende Zinssätze Wachstumswerte besonders hart treffen. Im Jahr 2020 war der ARKG dagegen um 178 Prozent gestiegen, da die Pandemie die Nachfrage nach Biotech-Produkten ankurbelte.

Ark Invest hat einen speziellen börsengehandelten Fonds für diesen Bereich aufgelegt: ARK Genomic Revolution ETF (ARKG). Zu seinen Top-Holdings gehören das Telemedizin-Unternehmen Teladoc Health und CRISPR Therapeutics , ein in Basel ansässige Biotech-Unternehmen, das genbasierte Medikamente herstellt. Weitere Positionen sind Exact Sciences, CareDx, Beam Therapeutics, Intellia Therapeutics, Ginkgo Bioworks, Fate Therapeutics und Schrodinger .

Und weiter: "Warum wollen wir das wissen? Mutationen sind die früheste Manifestation von Krankheiten. Wir wollen Krebs verhindern oder ihn zumindest in einem sehr frühen Stadium entdecken. Wir werden sehen, wie echte Wissenschaft, wissenschaftliches Wissen in der Gesundheitsfürsorge angewendet wird."

Die Innovationsinvestorin fügte hinzu, dass die fortgeschrittene Technologie die Kosten der personalisierten Medizin in hohem Maße gesenkt habe. Anfang der 2000er Jahre kostete es 2,7 Milliarden US-Dollar und erforderte 13 Jahre Rechenleistung, um das Genom einer Person zu entschlüsseln. Heute koste es 500 US-Dollar und der Preis sinke weiter, so Wood.

"Die Aktien im vergangenen Jahr und dieser Bärenmarkt bei Wachstumsaktien, haben die Genomikbranche verwüstet. Deshalb sind wir der Meinung, dass sie reif sind, um gepflückt zu werden", so Wood. "Es gibt einige erstaunliche Ideen da draußen".

"Ich glaube, dass die genomische Revolution [Entschlüsselung des menschlichen Genoms] heute am meisten missverstanden und unterschätzt wird", zitiert CNBC Cathie Wood auf einer Morgan Stanley-Konferenz.

Cathie Wood von Ark Invest ist der Meinung, dass ein neuer Investitionstrend der "am meisten missverstandene und unterschätzte" am Markt ist. Welche Aktien diesen Bereich abdecken!

Laut Cathie Woods ARK Invest Dieser Investitionstrend "ist die am meisten unterbewertete Ecke des Marktes"

