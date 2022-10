Gold gegen Inflation? Eine Stellungnahme von Rudolf Döring, Verwaltungsrat der SWM AG

Vaduz, Lichtenstein (ots) - Nach der FED ist auch die EZB aufgewacht und hat die

Zinsen zur Reduzierung der Teuerungsraten signifikant erhöht. Wie wird sich die

Zinserhöhung der wichtigsten Notenbanken auf die Edelmetallpreise, insbesondere

auf den Goldpreis, auswirken?



Viele sind der Meinung, dass Zinserhöhungen einen negativen Effekt auf die

Entwicklung des Goldpreises haben, weil Edelmetalle keine Zinsen abwerfen.





Tatsächlich zeigt aber ein Blick zurück, dass der Goldpreis trotz Zinserhöhungenspürbar zulegen kann, so beispielsweise in den 1970er Jahren, als derUS-Leitzins auf über 16 Prozent (!) festgesetzt wurde und der Goldpreis dennochin den folgenden fünf Jahren um 216 Prozent (!) stieg. Auch die anderen vierZinserhöhungen in der Folge haben der Goldpreisentwicklung nicht geschadet.In der heutigen Zeit, mit Pandemie, Krieg und Stagflation muss mehr denn je aneinen wirksamen Vermögensschutz gedacht werden.Eine klassische Anlageform sind Aktien. Der DAX hat jedoch in den letzten sechsMonaten über 10 Prozent verloren, der MSCI World etwa 8 Prozent. Bei derherrschenden Volatilität braucht man nicht nur eiserne Nerven, sondern viel,sehr viel Geduld.Anleger versuchen mit realen Vermögenswerten, wie Immobilien oder Edelmetallen,der Inflation entgegenzusteuern. Bei Immobilien müssen neben den hohenAnschaffungskosten auch die steigenden Kreditzinsen, die gedeckelten Mieten undenergetischen Renovierungspflichten berücksichtigt werden. Dadurch sind sie fürAnleger kaum noch interessant.Bleiben die Edelmetalle. Sie sind immer der sichere Hafen in unsicheren Zeitenund stehen für Sicherheit, Flexibilität und Insolvenzsicherheit.Die gerne empfohlenen Exchange-Trade-Commodities (ETC, börsengehandelteRohstoffe) bilden den Goldpreis ab. Sie sind aber nicht insolvenzfest, sondernerleiden als Schuldverschreibungen das gleiche Schicksal wie der Emittent. Zudemist nicht gesichert, dass Edelmetalle physisch ausgeliefert werden können,vielmehr kann ersatzweise bestenfalls in Geld geleistet werden.Bei einem Investment in physische Edelmetalle stellt sich immer die Frage,"Wohin damit?" Auch Privatanleger mit kleineren Anlagen suchen nach sicherenAufbewahrungslösungen außerhalb der EU. Eine Lagerung in Kanada ist dabei nichterforderlich. Die Schweiz hat zahlreiche zollfreie Hochsicherheitstrakte.Seriöse Handelsunternehmen bieten nach dem Erwerb von Edelmetallen dafürverschiedene Lagerverwaltungsvereinbarungen an.Auch die SWM AG mit Sitz in Vaduz lagert das Gold , Silber, Platin und Palladiumihrer Kunden in Hochsicherheitszollfreilagern bei Zürich. Die Edelmetalle stehenunter der Aufsicht eines etablierten schweizerischen Sicherheitsunternehmens.Für die Bestände besteht ein vollständiger Insolvenzschutz und die Kunden könnenjederzeit über sie verfügen. Eine Auszahlung ihrer Werte ist jederzeit in dergewünschten Währung oder in Gold möglich.